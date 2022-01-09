بالتقسيط 50,000 ريال تمويل بموافقة فورية بدون الحاجة إلى كفيل أو تحويل الراتب

شركة إمكان توفر التمويل بالتقسيط الميسر الشهري الذي قد يصل إلى أربعة وعشرون شهر وأقل فترة تمويل أثنى عشر شهر كما يمتاز التمويل لدى شركة إمكان للتمويل بالكثير من المزايا الهامة ومنها الحصول على التمويل بموافقة فورية وسريعة بعد التقديم الإلكتروني على طلب تمويل شركة إمكان الميسر بدون كفيل أو ضامن سعودي الجنسية كذلك بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري ولكن يحتاج التمويل أن يكون العميل المتقدم سعودي الجنسية وعمره يبلغ 25 عام فأكثر من ذلك أي توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة العربية السعودية حتى يتم توفير التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

الشروط والمتطلبات الأساسية لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة

توفر شركة إمكان للتمويل بالمملكة عبر بنك الراجحي السعودي التمويل الشخصي الذي يمتاز بفترات سداد ميسرة لجميع العملاء السعوديين حتى سنتين فقط لا غير وهناك العديد من الشروط والضوابط اللازمة للموافقة الفورية على التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان كذلك سوف نوضح للجميع عبر موقع ثقفني الشروط التمويلية المطلوبة كالتالي بالتفصيل اليوم:

من أهم الشروط والمتطلبات الأساسية توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 2000 ريال حتى 5000 ريال لدى شركة إمكان للتمويل.

تمويل إمكان الميسر تطلب 2000 ريال سعودي من عميل بنك الراجحي فقط.

كذلك يطلب دخل شهري ثابت يبدأ من 5000 ريال من غير عملاء المصرف في المملكة.

التمويل يحتاج فترة عمل ستة أشهر من جميع العاملين في القطاع الخاص بالمملكة.

إيضًا التمويل الميسر يحتاج توفير تقرير سمة وعدم التعثر فيه

توفير سجل ائتماني مناسب في السعودية وإرساله إلى شركة إمكان للتمويل.

التقديم الإلكتروني من 25 عام حتى 60 عام فقط عبر شركة إمكان بالمملكة.

أهم مميزات برنامج التمويل الشهري الميسر عبر شركة إمكان الراجحي