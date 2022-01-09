نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل تكميلي بدون كفيل يصل لمليون ونصف ريال بأسهل إجراءات والتقسيط المريح على 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل تكميلي بدون كفيل من البنك الأهلي السعودي بعد ما اكتمل الإندماج وأصبح شركة مساهمة سعودية يخضع لرقابة البنك المركزي السعودي في كافة المنتجات والبرامج والخدمات المصرفية والتمويلية التي يقدمها للعملاء حيث تخضع تلك القروض لأحكام الشريعة الإسلامية، ويعد الأهلي السعودي من أفضل البنوك الموجودة في المملكة من ناحية الإقتراض منه وذلك نظراً للتسهيلات التي يتيحها فضلاً عن تبسيط الشروط وسرعة إتمام الإجراءات والصرف مع إعطاء الموافقة الفورية عند تقديم طلب تمويل على أن تكون الوثائق كاملة.

مميزات تمويل تكميلي بدون ضامن البنك الأهلي السعودي

عند تقديم طلبك بالوثائق المطلوبة كاملة يتم الموافقة الفورية.

التقسيط مريح بقسط يناسب الراتب الشهري لمدة 5 سنوات مريحة.

يعطي الأهلي السعودي القرض الإضافي بعد سداد 20% من التمويل القائم.

القرض بدون كفيل متوافق مع ضوابط الدين الإسلامي.

إمكانية السداد المبكر في أي وقت حسب ضوابط البنك المركزي.

تأمين تكافلي مجاني الإعفاء من المديونية في حالة العجز الكلي أو الوفاة لا قدر الله.

التمويل الجديد أو التكميلي متاح للسعوديين والمقيمين والمتقاعدين حتى عمر 75 سنة.

متاح تأجيل الأقساط (قسط شهر رمضان).

خدمة التمويل بدون ضامن متاحة للجهات الحكومية والخاصة المدرجة والغير مدرجة.

الرسوم الإدارية بنسبة 1% فقط من إجمالي التمويل بواقع 5.000 ريال كحد أقصى أيهما أقل.

شروط التمويل الإضافي البنك الأهلي السعودي

ألا يقل الدخل الشهري للسعوديين عن 3 آلاف ريال و4.000 ريال للوافدين.

يشترط تحويل الراتب إلى البنك عبر نظام سريع.

الفئة العمرية من 18 سنة للمواطن و22 سنة للمقيم وحتى 60 عام.

متاح تمويل المتقاعدين حتى عمر 75 سنة.

شروط التعيين لا تقل الفترة عن 3 أشهر للسعوديين والمقيمين في الشركات الكبرى والوافدين في الجهات الحكومية أيضاً.

بالنسبة للأجانب العاملين في القطاع الخاص لابد فترة التوظيف لا تقل عن سنة.

كيف أطلب تمويل تكميلي من البنك الأهلي السعودي

تقديم طلب تمويل بدون كفيل عبر موقع البنك الأهلي السعودي www.alahli.com/ar-sa

تعبئة النموذج الخاص بالقرض بالمعلومات ورفع المستندات المطلوبة والتي تشمل :-

صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول. خطاب تعريف بالراتب يوضح الدخل الأساسي والبدلات إن وجدت وتاريخ التعيين. خطاب تحويل الراتب.

جدير بالذكر في حالة وجود أي استفسار عن قروض البنك الأهلي السعودي الاتصال عبر رقم خدمة المبيعات 8002441005.