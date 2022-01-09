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عمر شويل - جدة كيفية تحويل خط الجوال من موبايلى إلى stc - ثقفني
كيفية تحويل خط الجوال من شركة موبايلى إلى stc حيث يسعى الكثير من عملاء شركة الاتصالات موبايلى للتحويل إلى شركة الاتصالات السعودية أس تي سي للاستفادة من عروض stc المميزة لذا سنتطرق فى الحديث عن شروط التحويل من موبايلى إلى stc ومدة تحويل خط جوال موبايلى إلى stc بنفس رقم الجوال القديم ومزايا وعيوب التحويل من من موبايلي إلى أس تي سي بعد إعلان هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية إطلاق خدمة نقل رقم الجوال من شركة إلى شركة آخري.
ما هي شروط التحويل من شركة موبايلى إلى شركة stc
كيفية نقل رقم الجوال من موبايلي إلى stc
- أولاً يجب زيارة فرع شركة stc.
- وبعد ذلك يجب استلام نموذج تقديم طلب نقل الرقم.
- ثم كتابة البيانات المطلوبة فى النموذج والتوقيع علية بصحة البيانات.
- وأيضاً يجب تقديم المستندات المطلوبة من قبل شركة أس تي سي للبدء فى خطوات نقل رقم موبايلي ألي stc.
- ويجب تقديم العقد المسجل لإثبات ملكية الرقم.
- وبعد ذلك تقوم الشركة بعملية التحقق من صحة البيانات المسجلة فى النموذج.
- ثم يقوم العميل بكتابة إقرار بصحة رقم الهوية فى النموذج وصحة امتلاكه رقم الجوال من واقع العقد المسجل.
- وأيضاً يجب تسديد الرسوم والمستحقات المالية التي تطلبها شركة من اجل البدء فى نقل رقم الجوال ويتم السداد فى احد فروع الشركة.
- ويقوم العميل بالتوقيع على إقرار بالموافقة على فقدان أي رصيد متبقي فى شريحة شركة موبايلى قبل النقل إلى stc.
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