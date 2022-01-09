أسعار البيك الجديدة في السعودية 2022 للوجبات والسندوتشات وكيفية الطلب عبر الجوال

تنتشر مطاعم الوجبات السريعة في المملكة العربية السعودية، فيما يهتم كثير من المواطنين والمقيمين بمعرفة أسعار البيك الجديدة في السعودية 1443هـ، نظرًا للوجبات والسندوتشات المميزة التي تقدمها هذه السلسلة في العديد من المدن والمناطق المختلفة، بأسعار تناسب الجميع، لذلك فهي من سلاسل الطعام التي تنال إعجاب العملاء منذ تأسيسها في سبعينيات القرن العشرين.

أسعار البيك الجديدة في السعودية 2022 للوجبات والسندوتشات

ويُمكن الاطلاع على أسعار البيك الجديدة في السعودية 1443 للوجبات المميزة للتعرف إلى الأصناف المختلفة وأسعارها، وذلك من خلال الآتي:

اسم الوجبة السعر وجبة بيج بيك حراق 11.5 ريال سعودي. وجبة بيج بيك عادي 11.5 ريال سعودي وجبة دجاج البيك 14 ريالا سعوديا وجبة دجاج مسحب 7 قطع 10.5 ريال سعودي، و8 قطع 14 ريالا سعوديا وجبة سناك دجاج مسحب أصابع 4 ريالات سعودي ساندوتش فيليه سمك من 6 إلى 11 ريالا سعوديا وجبة الجمبري الجامبو 8 قطع 29 ريالا سعوديا، و10 قطع 40.5 ريال سعودي ساندوتش جمبري 10.5 ريال سعودي وجبة الجمبري الاقتصادية 10 قطع 21 ريالا سعوديا ساندوتش بيض عادي 4 ريالات سعودي ساندوتش بيض مع جبنه 5 ريالات سعودي ساندوتش مع شرائح دجاج مشوي وجبنه 6.5 ريال وجبة فلافل البيك 7.5 ريال فلافل البيك 5 ريالات سعودي ساندوتش فلافل 5 ريالات سعودي سناك فلافل 2.5 ريال

كيفية طلب أوردر من تطبيق البيك الجديد

ويمكن لأي مواطن أو مقيم في السعودية طلب أوردر وجبات أو سندوتشات من مطاعم البيك المنتشرة في المملكة من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بهذه السلسلة، وذلك من خلال هذه الخطوات:

الدخول إلى تطبيق البيك عبر الهاتف الجوال الأندرويد، أو هواتف آيفون. اختيار فئة المأكولات. واختيار الوجبة. كما يجب اختيار نوع الوجبة سواء عادي أو حرّاق. تحديد عدد الوجبات. الضغط على الزر الأصفر لاختيار المطعم. تفعيل الجي بي إس لظهور خريطة توضح الفروع القريبة. اختيار الفرع المفضل. التحقق من الفاتورة وفرع الاستلام. النقر على التالي. كتابة معلومات بطاقة الائتمان، ثمّ الدفع.

وبالتزامن مع انتشار فروع البيك في المملكة وأنه من أهم وأشهر المطاعم فقد تم تخصيص رقماً موحداً لتلقى الاستفسارات أو الشكاوى وذلك من خلال الاتصال هاتفياً عبر الرقم الموحد وهو ٨٠٠٢٤٤٢٢٤٥.