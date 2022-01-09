خصومات 50% في اكسترا بالسعودية على الشاشات اليوم

خصومات وعروض في اكسترا بالسعودية على الشاشات في السعودية، حرصت اكسترا على أن توفر الكثير من العروض والخصومات على جميع عملائها في المملكة العربية السعودية على جميع الأجهزة الكهربائية التي من بينها الشاشات، فتوفر اكسترا إليكم شاشات من أفضل الماركات عالمية التي من بينها سوني كلاس برو وإيل جي، فيوجد لاكسترا أكثر من فرع وجميعهم يعملون على مدار الأسبوع دون حدوث أي انقطاع أو تأخير على العملاء.

عروض اكسترا على الشاشات في المملكة العربية السعودية:

تعتبر اكسترا من أشهر الأماكن في السعودية التي توفر إليكم الكثير من الخصومات والتخفيضات على مختلف الأجهزة الكهربائية التي من بينها الشاشات والغسالات والثلاجات وأدوات المطبخ وغير من الأجهزة وإليكم في السطور الآتية الشاشات التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا:

عرض خاص في اكسترا على شاشة كلاس برو 65 بوصة مع خصم بنسبة 50%.

شاشة إل جي تلفزيون 75 بوصة فائقة الوضوح مع خصم 47%.

خصم في اكسترا على سوني تلفزيون 65 بوصة مع خصم بنسبة 47.14%

شاشة إل جي 55 بوصة مع خصم بنسبة 55%.

تنزيلات اكسترا بالسعودية اليوم على شاشة تي سي إل تلفزيون 55 بوصة مع خصم بنسبة 31.17%.

شاشة كلاس برو تلفزيون 42 بوصة مع خصم بنسبة 40.02%.

خصم على شاشة كلاس برو 58 بوصة بنسبة 40.01%.

عرض على شاشة إل جي 65 بوصة مع خصم بنسبة 46.88%.

عرض على شاشة تي سي إل 70 بوصة مع خصم بنسبة 26%.

تخفيضات اكسترا على الشاشات:

تعتبر الشاشات من أهم الأجهزة الكهربائية المتواجدة في المنزل ولا يتم الاستغناء عنها على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية مجموعة من الشاشات التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا: