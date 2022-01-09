وظائف وزارة الاقتصاد والتخطيط في تخصصات قانونية وإدارية واقتصادية بموقع linkedin.com

وظائف وزارة الاقتصاد والتخطيط 1443 من أكثر الأشياء بحثاً عبر محرك البحث جوجل، وذلك بعد إعلان وزارة الاقتصاد والتخطيط عبر موقعها الرسمي على موقع لينكد إن للتوظيف، توفير عدد من الوظائف في تخصصات اقتصادية وقانونية وإدارية، ومن يرغب في الالتحاق بهذه الوظائف عليه سرعة تحضير المستندات اللازمة ورفعها على الموقع، مع ملئ الاستمارة الإلكترونية ورفعها مشتملة على جميع البيانات والمستندات المطلوبة، وسوف يتم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين لاختيار أفضل العناصر.

رابط تقديم وظائف وزارة الاقتصاد والتخطيط 1443

ازداد البحث بصورة كبيرة عن طريقة التقديم على وظائف وزارة الاقتصاد والتخطيط، وعن التخصصات المطلوبة وموعد وطريقة التقديم، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال توضيح لكل ما يدور في أذهانكم، مع توضيح التخصصات المطلوبة وموعد التقديم في الفقرات القادمة.

الوظائف المطلوبة

أخصائي التقييم الاقتصادي:- ويشترط فيه أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة أعمال، اقتصاد، مالية، العلاقات الدولية)، وخبرة 3 سنوات في هذا المجال. خبير النمذجة الاقتصادية:- حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصص الاقتصاد ويكون صاحب خبرة كبيرة في هذا المجال لا تقل عن 7 سنوات. مدير الدعم القانوني:- حاصل على البكالوريوس أو أعلى في القانون، مع الإشراف على إعداد البحوث والدراسات ذات الطابع القانوني. خبير مشتريات:- حاصل على بكالوريوس أو أعلى في تخصص (إدارة أعمال، إدارة مشتريات). مدير التطوير التنظيمي:- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص ( إدارة أعمال، موارد بشرية، التطوير التنظيمي). خبير تواصل استراتيجي:- درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص ذات صلة بهذا المجال.

موعد التقديم

التقديم من اليوم الأحد بتاريخ 06\06\1443 الموافق 09\01\2022، وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم

يتم التقديم على وظائف وزارة الاقتصاد والتخطيط من خلال موقع “لينكد إن” الإلكتروني. لذلك من يرغب في التسجيل عليه أولاً أن ينشئ حساب على الموقع قبل التقديم على الوظائف. ثم يدخل على موقع لينكد إن ويقوم بملء استمارة التقديم الإلكترونية وينقر على إرسال. كما ينبغي عليه ملء كافة البيانات بطريقة صحيحة ودون أخطاء. مع إرفاق كافة المستندات اللازمة في استمارة التسجيل الإلكترونية.