نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن صرف الدفعة 50 لشهر يناير وكيفية استخدام حاسبة الدعم التقديرية وطريقة التحقق في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن صرف الدفعة 50 ، أعلن برنامج حساب المواطن عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة من حساب المواطن لشهر يناير بعد أن تساءل الكثير من المواطنين عن موعد صرف حساب المواطن للشهر و كم باقي على حساب المواطن لشهر يناير وقد أعلن البرنامج على أن موعد النزول سيكون في يوم 10 من الشهر كالتاريخ المعتاد لصرف الدفعة سابقا نظرا لعدم وجود أي إجازات أو مناسبات خلال هذا اليوم لذا أقر البرنامج الخاص بحساب المواطن موعد صرف دعم حساب المواطن في الموعد المحدد وتم تأكيد التاريخ عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن للقارئ أيضا معرفة الضمان الاجتماعي المطور وكل تفاصيله.

موعد الصرف لدفعة 50 من حساب المواطن

وضحنا للقارئ عن ميعاد حساب المواطن الدفعة50 وميعاد إيداع دفعة أو نزول الدعم وإيداع الدفعة في حسابات المستفيدين من البرنامج المواطن الدفعة الخاصة لشهر يناير، حيث تم الإعلان منذ أيام عن موعد صرف المساعدة والاستفسار عن الاستحقاق الخاص بحساب المواطن برقم الهوية إلكترونيا عبر الإنترنت، جدير بالذكر أيضا أن البرنامج يعد مساعدة خاصة للمواطنين كالعديد من البرامج البديلة للمساعدة المقطوعة.

حاسبة الدعم التقديرية

بعد أن وضحنا موعد المساعدة الدفعة الخاصة لشهر يناير يوم الاثنين الموافق غدا بمشيئة الله، فسنقوم بتعريفكم أيضا على الحاسبة التقديرية وكيفية استخدامها للراغبين في التسجيل في المساعدة كبدائل عن المساعدة المقطوعة، ولاستخدام الحاسبة فهي كالتالي:

أولا بالدخول على رابط حاسبة الدعم التقديرية.

ثانيا باختيار إذا كان المستخدم مسجل بالفعل أم لا في البرنامج.

ثالثا باختيار الحالة سواء كانت رب أسرة أو مستقل.

رابعا في حالة اختيارك لخيار رب أسرة قم بتحديد جميع الأبناء أكبر من 18 عاما.

خامسا قم بتحديد عدد الأفراد في الأسرة أقل من 18 عاما.

سادسا عليك إدخال كل الدخل الخاص بالأسرة.

سابعا بالضغط على احسب.

ثامنا ستظهر لك قيمة الحد المانع والحد الخاص بعدم التناقص ومقدار المساعدة المقدم لك من المساعدة.

تاسعا في حالة اختيارك لمستقل ستقوم بتحديد الدخل الخاص بك والضغط على احسب مباشرة.

بعد أن قمنا بتوضيح أيام نزول دفعة حساب المواطن وأيام صرف المساعدة المقدمة في شهر يناير والموافقة ليوم الاثنين من أيام هذا الأسبوع ويوم 10 من شهر يناير.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

حساب المواطن يعلن عبر تويتر عن فتح باب الاستفسار عن الدفعة 50 ليناير الحالي وفتح باب التحقق الإلكتروني ومن أجل التحقق قم باتباع الآتي:

أولا قم بتسجيل الدخول على الحساب الخاص بك.

ثانيا ادخل على قائمة دراسة الأهلية من حساب المواطن.

ثالثا قم بالاستعلام عن الدفعة من البرنامج الخاص بحساب المواطن والتحقق من الدفعة ليناير.

رابعا ستظهر لك كافة بيانات الدفعة من حساب المواطن دفعة وموعد صرف شهر يناير.

بهذا يكون القارئ قد عرف كيفية استخدام حاسبة المساعدة التقديرية ومعرفة موعد إيداع حساب المواطن وطرق التحقق من الأهلية من حساب المواطن إلكترونيا ويمكن للقارئ فتح حساب الراجحي من النفاذ الوطني عبر الإنترنت.