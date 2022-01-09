نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط تويوتا راش 2022 بـ600 ريال في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر تويوتا راش 2022 سيارة رياضية عملية بشكل كبير كما أنها تحتفظ بمظهرها القوي والأنيق الذي تم تصميمه لها منذ عدة سنوات ومع أنها تعمل وفق نظام الدفع الخلفي إلا أن كفائتها في الطرق الجبلية والوعرة يجعلها واحدة من أفضل سيارات SUV ذات السعر المعقول فضلا عن كفائتها في استهلاك الوقود فهي تجمع بين قوة الأداء والاستهلاك المعتدل في الوقود فضلًا عن وسائل الأمان والترفيه التي تم تزوديها بها.

مواصفات تويوتا راش 2022

تأتي Rush 2022 في فئتين متقاربتين الفئة الأولي هي الفئة القياسية Rush 2022 STD أما الفئة الأخرى فهي Rush 2022 GL وكلاهما يأتي مع محرك 1.5 لتر، مزود بعدد 4 اسطوانات، في في تي أي مزدوج، مع ناقل حركة بـ 4 سرعات اتوماتيكية بقوة حصانية قصوى تصل إلى 103 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة.

وتتسع السيارة لعدد 7 ركاب بما فيهم السائق وتأتي بطول 4435 ملم وعرض 1695 وارتفاع 1705 ملم مع إطارات بقياس : 215/60R17 وخزان وقود سعة 45 لتر قادر على تشغيل السيارة حتى 733 كلم حيث يعتبر معدل استهلاك الوقود 16.3 كلم لكل لتر.

سعر Rush 2022

يبدأ سعر الفئة الأولى من Rush 2022 في السعودية عند 72 ألف ريال في حين يبدأ سعر الفئة الثانية عند 76 ألف ريال شامل مبلغ الضريبة المضافة على السيارات بحسب أسعار وكيل تويوتا في السعودية شركة عبداللطيف جميل.

تقسيط Rush 2022

يمكن تقسيط تويوتا Rush 2022 في السعودية وفق أكثر من نموذج للتقسيط بحسب عروض تقسيط السيارات المتاحة كما يلي: