قرض يبدأ من 10 ألف ريال بدون تحويل راتب ودون كفيل و60 شهر للسداد

كثيراً ما يرغب العديد من العملاء في المملكة العربية السعودية في الحصول على تمويل، سواء كان تمويل شخصي، أو تمويل سيارة، أو تمويل للزواج، وأيضاً الشركات والمؤسسات تبحث عن هذه الخدمة أيضاً، مما جعل العديد من البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية، وشركات التمويل المرخصة والمعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي، إلى استحداث العديد من المنتجات التمويلية المختلفة، بما يتناسب مع احتياجات العملاء، على أن تكون هذه المنتجات التمويلية بمميزات لجذب شريحة كبيرة من العملاء في المملكة، فسواء كنت ترغب بالحصول على التمويل الشخصي المناسب لك ولاحتياجاتك، ومناسب لدخلك الشهري، هناك العديد من الشركات التي تقدم لك خدمة الحصول على التمويل الشخصي في وقت قياسي قصير.

التمويل الشخصي هو عبارة عن مبلغ مالي يتم تخصيصه من قبل الشركة أو البنك للعميل، تمويل بدون كفيل 25 ألف ريال، وذلك وفقاً لبعض الضوابط والشروط، والتي تختلف من جهة تمويلية لأخرى، وتقوم هذه الجهات بتمويل الأفراد، على أن يقوم الفرد بتسديد هذا المبلغ بما يتناسب مع دخله الشهري والالتزامات المالية الخاصة به، قرض 50 ألف ريال بدون تحويل راتب، من خلال عدة حلول للسداد بحسب التي توفرها الشركات، والتي من بينها شركة النايفات، حيث توفر للعملاء في القطاع العام والخاص مبلغ تمويلي يصل إلى 300 ألف ريال، ومنتج تمويلي عبارة عن تمويل ذكي فوري يمكن العميل من الحصول على 100 ألف ريال، بدون تحويل راتب، وبدون كفيل.

مميزات التمويل الشخصي 300.000 ريال

يمكن الحصول على تمويل يبدأ من 10.000 ريال، ويصل إلى 300.000 ريال.

تمويل شخصي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

فترة سداد تصل إلى 60 شهراً.

منتجات تمويلية متنوعة تتناسب مع حاجة العميل.

أتعاب إدارية مشمولة بالتمويل، ولا يشترط السداد المقدم.

إمكانية تجديد التمويل بعد سداد جزء من التمويل السابق بحسب ما تراه الشركة.

المستندات والأوراق المطلوبة

تعبئة نموذج طلب الحصول على التمويل.

تعبئة نموذج إقرار وإفصاح العميل عن الالتزامات المالية.

صورة من الهوية الوطنية سارية الصلاحية.

شهادة تعريف بالراتب على أن تكون مصدق عليها من جهة العمل.

العنوان الوطني للعميل.

كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر.

بطاقة البنك، أو رقم الأيبان البنكي.

بطاقة توضح المسمى الوظيفي أو الرتبة العسكرية للعسكريين.

توقيع نموذج إقرار صحي للتمويلات التي تصل إلى 200.000 ريال.

خطوات الحصول على تمويل النايفات

كغيرها من الشركات وفرت شركة النايفات العديد من الحلول التي تمكنك من الحصول على التمويل الشخصي المناسب لك، تمويل للمتقاعدين 500 ألف ريال، من بينها عن طريق البوابة الإلكترونية للشركة على رابط تمويل شخصي بدون تحويل راتب، ومن ثم يقوم العميل بكتابة البيانات المطلوبة والتي تشمل الاسم، رقم الهاتف الجوال، البريد الإلكتروني، وبعض البيانات الأخرى، ومن ثم الموافقة على الشروط والأحكام والتي يجب قراءتها بعناية شديدة، وفي حال إن كنت مسجل في البوابة الإلكترونية فقط قم بتسجيل الدخول ومن ثم توجه إلى خدمة تمويل الأفراد، وتعرف على كافة الشروط والمستندات المطلوبة للاستفادة من المنتج التمويلي.