شروط دعم سكني 1443 ورابط التسجيل في برنامج سكني وشروط دعم سكني للنساء المطلقات

شروط دعم سكني 1443 من أكثر الأشياء بحثاً عبر محرك البحث جوجل ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي، فهناك الكثير من الأسئلة التي تبحث عن إجابة، مثل شروط دعم سكني للنساء المطلقات، وشروط دعم سكني للنساء وغير ذلك من الأسئلة، والتي سوف نقوم بالإجابة عنها في هذا المقال، وعبر موقع ثقفني المتميز، وتحرص المملكة العربية السعودية على توفير حياة كريمة لمواطنيها، ومن أهم مقومات الحياة الكريمة هو توفير سكن ملائم ومناسب، لذلك تقدم المملكة الدعم اللازم وتسهيلات كبيرة للحصول على السكن الملائم، وذلك من خلال وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتعاون مع صندوق الاستثمار العقاري، من خلال تقديم تسهيلات ودعم كبير للراغبين في امتلاك سكن، وذلك وفق شروط وضوابط سوف نوضحها معكم من خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني.

شروط دعم سكني 1443

هناك بعض الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الحصول على دعم سكني وهذه الشروط كالتالي:-

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية. يشترط أن تكون الأسرة الراغبة في التسجيل مقيمة في المملكة. عدم امتلاك أحد أفراد الأسرة لمسكن مناسب خلال آخر 5 سنوات ماضية على تقديم الطلب. عدم امتلاك المتقدم لمسكن حكومي. ألا يزيد عمر من يرغب في الدعم عن 25 عام. ألا يكون هناك دخل يستطيع من خلاله شراء سكن مناسب. عدم امتلاك الأسرة أكثر من 3 سيارات. عدم حصول المتقدم على دعم سكني قبل ذلك من الحكومة.

شروط دعم سكني للنساء المطلقات

مرور سنتين على الأقل على الطلاق.

أن يكون هناك مصدر دخل متوفر للمرأة.

أن تكون المرأة سعودية الجنسية.

عدم امتلاكها مسكن مسجل باسمها من تاريخ التقديم للحصول على الدعم وقبله بسنة على الأقل.

عدم امتلاك المرأة المطلقة أصول مالية تمكنها من شراء مسكن خاص بها.

رابط التسجيل في برنامج سكني

يتم التسجيل في البرنامج إلكترونياً من خلال القيام ببعض الخطوات السهلة والتي سوف نوضحها فيما يلي:-