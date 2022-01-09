نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة اسقاط المركبات القديمة بدون رسوم 1443 .. 50 يومًا على بدء المهلة التصحيحية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة اسقاط المركبات القديمة بدون رسوم خدمة إلكترونية وفرتها منصة أبشر للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، بالموافقة من الإدارة العامة للمرور السعودي على منح مهلة عام واحد لكل من يمتلك سيارة قديمة أو مهملة، فلم يتمكن من السير في الشوارع السعودية، وتكون طريقة اسقاط المركبات القديمة بدون رسوم ولكن هناك شروط صارمة من الإدراة العامة للمرور السعودي لضمان الدقة في إسقاط المركبة القديمة بدون رسوم كما توفر منصة أبشر خطوات التأكد من إسقاط مركبة من المرور والمتابعة أونلاين من أي مكان في المملكة.

طريقة اسقاط المركبات القديمة بدون رسوم

حددت إدارة المرور طريقة اسقاط المركبات القديمة بدون رسوم من خلال الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول على منصة أبشر

كتابة كلمة المرور واسم المستخدم.

إضافة رمز التحقق.

الضغط على خانة تبويب المواعيد.

النقر على تبويب المرور من قائمة المواعيد.

الدخول على خدمة المواعيد.

حجز موعد جديد ووضع إشارة في المربع بجانب التشليح.

حدد المنطقى.

استكمال تفاصيل حجز الموعد مثل اختيار فرع المرور وتحديد الموعد والوقت المناسبين.

مطالعة المتطلبات المذكورة.

الحضور في موعد مع اصطحاب الوثائق المطلوبة.

متابعة طلب إسقاط المركبة عن طريق رقمه بشكل إلكتروني.

شروط إسقاط مركبة قديمة بدون رسوم

هناك شروط محددة من أجل إسقاط مركبة قديمة بدون رسوم حتى لايتعرض المتقدم لدفع غرامة مالية، فلابد من توافر الآتي:

تقديم مايثبت بيع السيارة.

توافر استمارة سارية الصلاحية وتجديدها في حال عدم صلاحيتها.

دفع جميع المخالفات المرورية المستحقة على المركبة ومالكها.

توافر المستندات المطلوبة مثل لوحة السيارة – مستند بيع المركبة لمحلات التشليح- وثيقة استمارة المركبة.

لابد من التقدم خلال المدة المحددة من قبل الإدارة العامة للمرور.

خطوات التأكد من إسقاط مركبة من المرور

هناك من يرغب التأكد من إسقاط مركبة من المرور قبل شرائها، فلابد من الاستعلام عن إسقاط مركبة من المرور على منصة أبشر من خلال الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول على منصة أبشر كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية أو رقم الإقامة وكلمة المرور. إضافة رمز التحقق المرئي. الدخول على الخدمات الإلكترونية. الدخول على خدمات المرور. النقر على الاستعلام عن مركبات. إضافة رقم الهوية ورمز التحقق والنقر على عرض. تظهر جميع أرقام لوحات المركبات المسجلة باسم الفرد، ويتم التأكد من وجود المركبة التي تم إسقاطها من خلال رقم لوحتها.

المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات المهملة

وجهت أمانة العاصمة الرياض دعوة عاجلة لملاك المركبات المهملة والتالفة للاستفادة من المهلة التصحيحيّة الممتدة لعام واحد.