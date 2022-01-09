نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض سيارات تويوتا الجديدة من البنك الأهلي ومعرفه السيارات التي شملتهم العروض بالأقساط في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض سيارات تويوتا من البنك الأهلي من اهم عروض السيارات التي تم أطلاقها في خلال هذه الأيام لجميع والتي تناسب جميع المواطنين. كما تم الإعلان عن العروض عبر صفحه البنك الأهلي الرسمية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده منتجات تمويليه مع بداية العام وبعض العروض الأخري التي تلبي جميع احتياجات السعوديين. ومن اهم هذه العروض والمنتجات التمويل الإضافي من الأهلي ومعرفه مزايا وشروط التمويل وكيفيه الحصول عليه وتقديم الطلب الكترونيا. كما تم الإعلان أيضا عن عروض اكسترا والراجحي الحصرية وخصومات وهدايا لحاملي بطاقات الراجحي ومسبقه الدفع. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض بالتفصيل ومعرفه جميع سيارات العروض والقسط الخاص بكل سياره. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح كيفيه الحصول علي سياره تويتا وتقديم الطلب الكترونيا بالخطوات.

عروض سيارات تويوتا

اعلن البنك عن إطلاقه لعده عروض جديده بمناسبه بداية العام الجديد والتي شملت العروض سيارات تويوتا. كما اعلن البنك عن ميعاد بداية عروضه والتي تبدأ من 1 يناير 2021 وتنتهي في 31 يناير 2021. بالإضافة إلي ذلك أيضا العروض متاحه لجميع عملاء تحويل الرواتب والعملاء المحولة رواتبهم بالفعل إلي البنك.

عروض الأهلي علي تويوتا

شملت العروض باقة من اهم سيارات تويوتا الحديثة والتي نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

سي إتش آر موديل 2021 بقسط 1373 ريال.

هايلاندر موديل 2021 بقسط 1954 ريال.

هايلكس موديل 2022 بقسط 1221 ريال.

أنوفا موديل 2021 بقسط 1398 ريال.

كورولا موديل 2021 بقسط 881 ريال.

راش موديل 2021 بقسط 1016 ريال.

فورتشنر موديل 2021 بقسط 1660 ريال.

كامري موديل 2021 بقسط 1376 ريال.

يارس موديل 2021 بقسط 627 ريال.

رادو موديل 2021 بقسط 2118 ريال.

كيفيه الحصول علي عروض الأهلي

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طرق وقنوات الحصول علي عروض سيارات تويوتا الجديدة بالمملكة. وذلك عن طريق زياه اقرب مركز تأجيري لك أو زياره احد فروع البنك الأهلي بالمملكة. أو الاتصال علي الرقم المجاني الخاص بالبنك إذا كنت تستخدم الجوال أو عن طريق التقديم الإلكتروني عبر الخطوات الأتية: