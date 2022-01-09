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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في منصة قوى أفراد 2022؛ تعتبر منصة قوى من أهم المنصات التي إطلاقها من قبل وزارة الموارد البشرية في المملكة والتي تعمل على تسهيل كل ما يخص العمل في المملكة السعودية، حيث أنها تساعد على تسهيل التعاملات بين الموظف وصاحب العمل كما أنها تحافظ على حقوق كافة الأطراف وتعمل أيضاً على تقوية التحول الرقمي، ومن خلال التالي نقدم لكم طريقة التسجيل في مَنصة قوى أفراد وكذلك شروط التسجيل.

طريقة التسجيل في منصة قوى أفراد 1443

أتاحت وزارة الموارد البشرية التسجيل في مَنصة قوى أفراد للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة وذلك عن طريق الخطوات التالية :

الدخول إلى منصة قوى من خلال الرابط الرسمي. الضغط على التسجيل جديد. تدوين البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية أو رقم الإقامة. كتابة تاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني. إنشاء كلمة مرور ثم تأكيدها مرة أخرى. استكمال البيانات المطلوبة وتأكيدها. النقر بالموافقة على الشروط والأحكام. النقر على إنشاء الحساب.

كيفية تسجيل دخول منصة قُوى أفراد

يمكن تسجيل دخول مَنصة قوى بعد التسجيل بها عن طريق الخطوات التالية :

الدخول إلى رابط منصة قوى. الضغط على تسجيل دخول. كتابة رقم الهوية وكلمة المرور ثم النقر على دخول. القيام بالتحقق المطلوبة حتى تتمكن من استكمال الدخول.

رابط التسجيل في مَنصة قوى أفراد 1443

قامت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية بتوفير رابط رسمي للدخول إلى المنصة والتسجيل بها وذلك للحصول على عضوية والاستفادة من خدماتها التي تقدمها للعمال وأصحاب العمل.

طرق التواصل مع مَنصة قوى

قامت المنصة بتوفير بعض الطرق التي تساعد المواطنين من التواصل مع المنصة من خلال بعض الطرق من بينهم :

يمكن التواصل مع منصة قوى عن طريق رقم 920000105.

كما يمكن الاتصال بالدعم عن طريق تويتر أو منصة لينكد إن والاستفسار عن كافة أسئلتهم وحل المشاكل التي تواجههم.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم طريقة التسجيل في منصة قوى أفراد 1443، ورابط التسجيل في المنصة ، كما وضحنا لكم خطوات تسجيل دخول منصة قُوى أفراد وما هي طرق التواصل مع المنصة.