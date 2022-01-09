نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم على طلب إعفاء بنك الراجحي و حالات الاستثناء من الإعفاء من سداد القروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التقديم على طلب إعفاء بنك الراجحي يتزايد البحث عنه في الفترة الماضية، حيث يعتبر بنك الراجحي من البنوك الشهيرة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن هذا البنك يتميز بأن كل التعاملات بداخله تعتبر إسلامية، كما أنه يوفر العديد من الخدمات الخاصة بالعملاء، مثل البطاقات الائتمانية والقروض والتسهيلات للعملاء، حيث أنه يهتم بنك الراجحي على أن يقدم الكثير من القروض دون كفيل، ويتيح للعملاء الكرام الحصول على تمويل شخصي، من خلال بنك الراجحي والتي تتم من خلال تقديم الراتب للعملاء دون القيام بتحويل راتب، كما أنه أوضح شروط و طريقة فتح حساب في الراجحي للنساء في المملكة.

خطوات التقديم على طلب إعفاء بنك الراجحي

هناك مجموعة من الخطوات، الواجب أن يتبعها عميل بنك الراجحي، للتقديم علي طلب إعفاء، وذلك من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على الموقع الخاص بـمصرف الراجحي. ثمّ تقديم صورة من الإثبات الشخصية، الخاصة بالمواطن السعودي، لكي يحصل على طلب إعفاء بنك الراجحي. علي المقيم تقديم، صورة الإقامة، لكي يتم الوثوق به وإعطائه أو تلبية خدماته. ثم تقديم خطاب من جهة التي يعمل بها، للحصول على طلب الإعفاء، التي تشمل المسمى الوظيفي والراتب الشهري.

شروط التقديم علي طلب إعفاء الراجحي

يقدم بنك الراجحي القروض المختلفة، والعديد من الخدمات، ولكن مثله مثل أي بنك أخر، يضع لكل خدمة يقدمها بعض الشروط، التي يجب أن تتوافر لكي تتمكن من تحقيق الخدمة، وأهم شروط خدمة طلب إعفاء من بنك الراجحي التالي:

في حالة الوفاة العميل صاحب القرض، يقوم بتقديم شهادة الوفاة وطلب إغفاء قرض الراجحي، ويتم إعفاء الأسرة من السداد كما أيضاً يقوم البنك بتقديم خدمة التامين التكافلي. ثم أيضاً في حالات العجز كلياً أو جزيئاً، بسبب حادث ما الذي يجعل، العميل صاحب القرض غير قادراً على العمل، لسداد الأقساط مع تقديم الأوراق الصحية، اللازمة لأثبات ذلك وحالة العامة للعميل.

حالات الاستثناء من الإعفاء من سداد القروض من بنك الراجحي

في حالة أن توفى العميل، عن طريق تناول أو تعاطي أي نوع من المخدرات، أو أي نوع من أنواع الكحول . ثم بعد إذا توفي صاحب القرض، نتيجة ممارسته لعبه خطيرة، قد تسببه الوفاة مشاركة العميل في رياضات خطرة، مثل سباق الخيل أو السباق سيارات أو أي أنشطة تهدد حياته. في حالة وفاة المقترض بحكم قضائي لا يتم إعفاء القرض. أيضاً في حالة انتحار العميل لا قدر الله.

شروط التمويل الشخصي بنك الراجحي للمقيمين 2022

يتوفر لمقيمي المملكة العربية السعودية خدمة التقديم على التمويل الشخصي لدى بنك الراجحي، وذلك وفق الشروط التالية:

يجب أن يتم تحويل راتب المقيم إلى بنك الراجحي. ثم يجب أن يتوفر قرار موافقة على منح التمويل الشخصي للمقيم من قبل مصرف الراجحي. من الهام ألا يزيد عمر المتقدم لطلب التمويل عن عمر 60 عامًا لدى تسديد القسط الأخير من التمويل. ثم من الضروري أن يكون الحد الأدنى لوظيفة العميل لدى جهة معتمدة من قبل بنك الراجحي ثلاثة أشهر. يجب أن يكون الحد الأدنى لراتب المقيم هو مبلغ 5000 ريال سعودي

والجدير بالذكر أن بنك الراجحي، يتميز عن غيره من البنوك، بأنه يعمل دائما علي تقديم الخدمات المتنوعة للعملاء، وبتفكيره المستمر براحة عملائه، وتعد خدمة إعفاء من التي قام بها مؤخرا من أهم الخدمات.