نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجاز طلب المساعدة المالية والعينية من الأمير عبد العزيز بن فهد (بريد إلكتروني – واتساب) تواصل مع مؤسسته الخيرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب المساعدة المالية والعينية من الأمير عبد العزيز بن فهد عبر مؤسسته الخيرية، حيث يمكن طلب مساعدة مؤسسة الأمير من خلال البريد الإلكتروني والتواصل مع مكتب الأمير عبد العزيز من خلال رقم الوتساب الخاص، أما عن نوعية المساعدات التي تقمها مؤسسة الأمير بن فهد فهي متنوعة، وتشمل سداد ديون المُعثرين وسداد القروض للعارمين لمن عجز عن الوفاء بالتزاماته تجاه البنوك، كما تشمل تقديم مساعدة مالية لأصحاب الحاجات من المطلقات والأرامل والأيتام، وكذاك يقدم الأمير المساعدة في تكاليف العلاج والعمليات الجراحية لفير القادرين، ومن تعرض لكوارث أو حوادث أقعدته عن كسب قوت يومه، ومع تعاظم عمليات البحث عن كيفية التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز لطلب المساعدة، فقد أعددنا هذا التقرير الذي يمكن من خلالة التواصل بسهولة ويُسر لطلب المساعدة سواء كانت عينية أو مالية.

طلب المساعدة المالية والعينية من الأمير عبد العزيز بن فهد [email protected] (بريد إلكتروني – واتساب)

تجدر الإِشارة إلى أن الأمير عبد العزيز بن فهد من الأمراء أصحاب الأيادي البيضاء ولا يألوا جهد في تقديم المساعدة للمحتاجين من مواطني المملكة من الفئات الأشد حاجة تقديم المساعدة المالية العاجلة لأبناء الشعب السعودي، لذلك يسعى الفقراء وأصحاب الديون ومن تقطع بهم سبل العيش الكريم إلى طلب العون من الأمير عبد العزيز بن فهد.

معروض صيغة نموذج تقديم طلب مساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد

يمكن تقديم طلب المساعدة عن طريق البريد السعودي، أو من خلال التواصل مع مكتب الأمير على البريد الإلكتروني الخاص به، أما عن صيغة طلب المساعدة، فيمكن كتابة طلب بالصيغة التالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود

تحية طيبة لسموكم وبعد

أتقدم لسموكم طامعا في كرم عطائكم وأيديكم البيضاء بطلب مساعدة (تذكر نوع المساعدة) وتقدم ما يثبت حاجتك لتلك المساعدة.

وتقدم ما يثبت حاجتك لتلك المساعدة. تختم طلبك بالدعاء للأمير وأسرته.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام لسموكم.

اسمك بالكامل/ ……………………..

عنوان إقامتك/ ……………………..

رقم هاتفك للتواصل/ …………….

طرق التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

عنوان مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد: 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.

38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia. رقم مباشر للاتصال بمكتب الأمير عبد العزيز من داخل المملكة:

الأرقام المجانية من داخل المملكة: 9665832648526600 (الرقم الأحدث)- من داخل المملكة على “رقم واتساب” 8004000000 – من خارج المملكة 920030003.

“رقم واتساب”: 8004000000.

8004000000. وتكون منصة تويتر https://twitter.com/kfahadalsaud?lang=ar.

التواصل بمنطقة تبوك

الرقم الموحد: ٩٢٠٠١٥١٥٢

من خارج منطقة تبوك: ٠١٤٤٢٢١٢٣٨

صندوق بريد تبوك ٥٩٨ – الرمز البريدي ٧١٤٢١

رقم الفاكس: ٠١٤٤٢٣٧٥٣٣ – تحويله ٣٥٠-٢٥١

البريد الإلكتروني: [email protected]

العنوان: المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

مبادرات الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية للأعمال الإنسانية

ومن الجدير بالذكر أن الأمير عبد العزيز هو امتداد لمسيرة عطاء والده الراحل الملك فهد، ويسعى الأمير من خلال مؤسسته للعمل الخيري لمد يد المساعدة وإعانة المحتاجين في العديد من الأمور، وتقدم المؤسسة أموال زكاة الأمير والصدقات والتبرعات الخاصة به لأبناء المملكة، وفي حال كان لديكم أي استفسار بخصوص ما ورد في هذا التقرير من معلومات، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.

مؤسسة الملك فهد للمساعدات والأعمال الخيرية

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الملك فهد الخيرية kingfahad.sa اتساهم في العمل الخيري في العديد من المجالات، وذلك عبر برامج خيرية ومشروعات تستهدف التالي: