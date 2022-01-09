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عمر شويل - جدة ننشر لكم خطوات الاعتراض المالي على دفعة حساب المواطن والخاصة بدفعة يناير 2022 الدفعة رقم 50، كان حساب المواطن قد أعلن نتائج الاستحقاق الخاصة بدفعة حساب المواطن دفعة يناير 2022، حيث اكد حساب المواطن أن الدفعات تنزل في الحساب بداية من الإثنين، وحال عدم نزول الدفعة الخاصة بالمستحق، يمكنه تقديم اعتراض مالي خلال خمسة أيام من صرف الدفعة من أجل دراسته وصرف دفعة حساب المواطن له عقب قبول الاعتراض المالي الخاص به.

خطوات الاعتراض المالي على دفعات حساب المواطن دفعة يناير 2022

يجب اتباع خطوات معينة من أجل الاعتراض المالي على دفعات حساب المواطن وخاصة الدفعة 50 من دفعات حساب المواطن

الدخول على موقع حساب المواطن.

الضغط على أيقونة الدفعات المالية

الضغط على أيقونة تقديم اعتراض.

نقوم بتحديث نوع الاعتراض سواء أكان (دفعة ناقصة أو صفر) أو (دفعة لم يتم إستلامها مع تقديم كشف حساب، والضغط بعد ذلك على استلام.

يتم البدء في دراسة الاعتراض المالي لكل المتقدمين.

يذكر أن الاعتراض المالي يتاح بعد خمسة أيام من كل دورة إيداع، ويتم هناك فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر بعد كل دورة استحقاق، وفي حال قبول الإعتراض المالي على دفعة حساب المواطن، يتم صرف قيمة الدعم المستحق للمستفيد بأثر رجعي عن الشهر محل الاعتراض.

كان برنامج حساب المواطن قد دعا المواطن إلى ضرورة الاستفادة من الحاسبة التقديرية المتواجدة على البوابة الإلكترونية الخاصة بموقع حساب المواطن من أجل معرفة قيمة الاستحقاق التقديرية، خاصة وأن قيمة الاستحقاق للأسر والأفراد تتأثر بنتيجة الأهلية ومدى الاستحقاق.

صرف الدفعة 50 من دفعات حساب المواطن

كانت صفحة حساب المواطن عبر تويتر قد أعلنت صرف الدفعة 50 من دفعات حساب المواطن لكل المستفيدين بشكل كبير، خاصة وأن حساب المواطن سيواصل صرف الدفعات الخاصة بالمواطنين والمستفيدين بداية من الإثنين وعلى مدار اليوم ليتم إيداع الدفعات عبر حسابات المواطنين.

هذا ويمكن تقديم الاعتراض المالي خلال خمسة أيام، ونؤكد أن الاعتراض المالي يتم دراسته بشكل كبير وبعدها يتم إعلان نتيجة الاعتراض المالي على حساب المواطن لكل المستفيدين.