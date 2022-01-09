برقم الهوية الاستعلام عن حساب المواطن 1443 الدفعة 50 عبر موقع www.ca.gov.sa

الاستعلام عن حساب المواطن من خلال رقم الهوية، فقد تم الإعلان عن موعد صرف الدفعة الجديدة لجميع المستفيدين، وهذا يتم للدفعة رقم 50 خلال شهر يناير 2022، وأكد بأنه سوف يتم إيداع المبالغ المالية بحساب المستحقين لذلك الدفعة بحسابات المستفيدين بصباح اليوم الاثنين الموافق العاشر من شهر يناير الجاري 2022، وهذا على حسب الموعد المحدد للقيام بصرف حساب المواطن وهذا البرنامج لجميع المستفيدين من أجل الاستعلام عن مبلغ الدعم للمستحقين لهم، والتي قد ثبت أحقيتهم.

الاستعلام عن حساب المواطن

للتعرف على قيمة الدعم المستحق للدفعة الجديدة التي سوف تصدر خلال وقت قصير، على أن يتم تسجيل الدخول للحاسبة التقديرية التي تتعلق بالبرنامج، وسوف تقوم الحاسبة التقديرية بعرض المبلغ المستحق لكافة المستحقين، كما أن كشف حساب المواطن بأن قيمة الدعم تكون مختلفة من مستفيد لمستفيد أخر طبقاً لعدد أفراد الأسرة وأيضاً التابعين به، وعلى حسب فئتهم العمرية، ولذا يوجد اختلاف بقيمة الدعم المستحق، كما أن تم الإعلان عن الفئات التي تم استثنائها من أجل التسجيل بالبرنامج لذلك الفئات فقط، والمسموح لها بالتسجيل، وذلك الفئات التي يتم القيام بإضافتها من خلال إضافة التابعين للشخص المستفاد الأساسي من البرنامج، والتي قد تم تسجيله بداخل البرنامج من قبل، أما بالنسبة للمسجلين الجدد، فإن القائمين على البرنامج يبذلون قصار جهدهم على أن ينتهوا من وضع كافة الضوابط الدقيقة الجديدة التي تتعلق بالبرنامج ومن ثم سوف يتم فتح باب التسجيل مجدداً، بعد أن توقف لمدة عامين منذ يوم 28 مارس لعام 2020.

رابط الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

أهاب حساب المواطن بخدمة المستفيدين جميع المواطنين المستفيدين من خلال برنامج حساب المواطن، من التحقق بنتيجة الأهلية وهذا يتم من خلال هذه الخطوات: