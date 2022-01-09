HERE اسعار البنزين في السعودية لشهر يناير 2022 المعلنة من ARAMCO سعر بنزين 91 وبنزين 95 في السعودية

اسعار البنزين في السعودية لشهر يناير الصادرة من خلال شركة أرامكوا سوف نعرضها عليكم اليوم لكافة مواطنين المملكة العربية السعودية، من أجل التعرف على التسعيرة الجديدة لأسعار بنزين 91 و95 التي يتم الإعلان عنها من خلال شركة ارامكو السعودية، لأنها الشركة المتخصصة بإنتاج النفط وكافة مشتقاته بالسعودية، كما أنها هي الشركة المسؤولة عن سعر النفط والتي يخضع له الكثير من الخصائص، منها تكون على المستوى المحلي ومنها على المستوى العالمي، كما أن لفيرس كورونا تأثير كبير على الأسعار ومن بينهم أسعار البنزين ومشتقاته بالسعودية، وبإمكانك التعرف عليها بعد أن تقوم شركة أرامكو بالإعلان عنها على الفور، والتي قامت بالإعلان عن تغيير نظام الاعتماد الربع سنوي وتكون التسعيرة المتغيرة شهرياً.

اسعار البنزين في السعودية لشهر يناير

سوف نطرح عليكم جدول أسعار البنزين بالسعودية خلال سهر يناير الجاري، والتي تغير بشكل شهري، على حسب النظام الجديد المطبق من قبل شركة أرامكوا منذ ختام عام 2019، وهذا بعد أن التدهور العالمي التي تعاني منه جميع دول العالم وبالأخص في الاقتصاد، وأصبح تقلبات الأسعار مستمرة على كافة المنتجات، ومن بينها القرار الصادر من الشركة المختصة بإنتاج أنواع النفط المتغيرة في المملكة حيث أنها تعتمد على نظام شهري بتطابق مع التغيرات بشكل مستمر، فكان بالسابق يتم تغير التسعيرة على مدار 4 مرات فقط بالعام، ولك الآن أصبحت تتغير بمعدل 12 مرة على أن يتم تغيرها كل شهر.

جدول أسعار البنزين في السعودية

حتى الوقت الحالي لم يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين بالسعودية، وتقوم كافة قطاعات الوقود بالعمل بهذه الأسعار:

سعر بنزين 91 يحقق نحو 2.08 ريال سعودي للتر الواحد.

سجل سعر لتر البنزين 95 نحو 2.23 ريال سعودي لكل لتر.

كما أن سجل سعر الجاز نحو 0.52 ريال سعودي للتر الواحد.

حقق سعر الكيروسين سعر 0.70 ريال سعودي باللتر الواحد.

كما أن البترول المسال سجل نحو 0.75 ريال سعودي للتر الواحد.

وحتى الوقت الحالي لن تعتمد شركة أرامكوا السعودية أسعار البنزين لشهر يناير ويتم العمل بأسعار شهر ديسمبر الماضي، وسوف تعلن عن الأسعار الجديدة بعد قليل.