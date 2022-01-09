طريقة التسجيل في نظام نور للروضه 1443 و الفئات العمرية للالتحاق برياض الأطفال

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في نظام نور للروضه، الآن يبحث الكثير من أولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية الراغبين بتسجيل أبناءهم برياض الأطفال لهذا العام، عن كيفية التسجيل في نظام نور للروضة، فمن خلال الدخول إلى نظام نور، وإتباع عدة إجراءات لازمة، سيتمكن ولي الأمر من تسجيل، الأبناء بالروضة بشكل رسمي، وقد عملت وزارة التعليم السعودية، على إطلاق النظام لأن يمكن أولياء الأمور، من قضاء المعاملات الخاصة بأبنائهم بشكل إلكتروني، يوفر عليهم الوقت والجهد وعناء زيارة المقرات الرسمية، كما يمكن التعرف علي، طريقة التسجيل في نظام نور للمستجدين برقم الهوية للعام الدراسي القادم 1443هـ، ويتم التسجيل في نظام نور عن طريق الدخول إلى حساب نظام نور لولي الأمر.



طريقة التسجيل في نظام نور للروضه 1443

يستطيع ولي أمر الطالب، إتمام عملية التسجيل في الروضة، المرغوب بها عبر نظام نور التعليمي، بإتباع عدة إجراءات لازمة، وهي كالتالي:

أن يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول إلى موقع نظام نور. ثم بعد في حال عدم توفر حساب في المنصة، يجب على ولي الأمر إنشاء حساب جديد. كتابة اسم المستخدم، ومن ثم كلمة المرور لمن لديهم حساب في نظام نور. قم بالنقر على خيار تسجيل الدخول. الضغط على خيار صفحة تسجيل الطفل، ثم النقر على أيقونة سجل الطالب الجديد. قم بكتابة رقم هوية، ولي أمر الطالب للمواطنين، أو رقم الإقامة للمقيمين على أراضي المملكة. قم بتحديد العلاقة بين الطالب والمعلم، ثم حدد وظيفة مقدم رعاية. ثم بعد أضف تفاصيل الروضة التي سيسجل فيها الطالب الجديد، ثم أكتب البيانات المطلوبة للطالب. قم بتحديد المدرسة البديلة، حتى يتمكن الطالب من التسجيل فيها، وذلك في حال نفاد الأماكن في المدرسة المحدد مسبقاً. وأخيرا أدرج المستندات المطلوبة، ثم النقر على خيار تأكيد الطلب.

الفئات العمرية للالتحاق برياض الأطفال بنظام نور

هناك ثلاثة مستويات رئيسية، للفئات العمرية، المؤهلة للالتحاق برياض الأطفال، وهي كما يلي:

أن يبلغ الطفل سن الثالثة ولم يكمل السنة الرابعة، المستوي الأول. المستوي الثاني، أن يبلغ الطفل الرابعة ولم يبلغ الخامسة من عمره. الثالث: أن يتم السنة الخامسة ولم يكمل الصف السادس.

متابعة طلبات التسجيل في نظام نور للروضه

يمكن أيضاً لأولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية المتابعة لطلبات التسجيل والتي تم تقديمها في نظام نور لتسجيلهم أبناءهم في الروضة، وذلك بما يلي:

النقر على رابط نظام نور. ثم الدخول عبر إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور ومن ثم رمز التحقق. النقر على أيقونة تسجيل الدخول. ثم النقر على أيقونة على تسجيل، ومن ثم طلبات التسجيل. يجب تحديد حالة الطلب في خيارات البحث، وبعد ذلك سوف يظهر الموقع الروضة المطلوبة. ثم يجب النقر على خيار الموافقة.

نظام نور الإلكتروني

نظام نور، هو عبارة عن النظام الإلكتروني، الذي يتبع إلى وزارة التعليم في المملكة، ويعتبر هذا النظام، متوفر لكل الطلاب وبكافة الفئات الدراسية، وقد أسهمت منصة نور الإلكتروني، في توفير الوقت والجهد، على الطلاب وأولياء أمورهم، وذلك من خلال تمكنهم، من التسجيل عبر النظام، وعدم الحاجة إلى الذهاب إلى المراكز الرسمية.