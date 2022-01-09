خطوات تحديث رقم جواز سفر في تأشيرة الزيارة المتعددة عبر أبشر

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عمر شويل - جدة خطوات تحديث رقم جواز سفر في تأشيرة الزيارة، حددت منصة أبشر، اليوم الاثنين، خطوات تحديث رقم جواز السفر، لحامل تأشيرة الزيارة المتعددة، ويمكن تمديد تأشيرة الزيارة، أكثر من مرة على ألا يتعدى. مجموع مدد التمديد “180” يوما، ويستثنى من ذلك الجنسية السورية، حيث فترة التمديد، تكون مساوية لمدة التأشيرة الأساسية، كما يمكن تمديد التأشيرة، قبل ستة أيام من انتهائها، وبعد ثلاثة أيام من الانتهاء فقط، وبعد تلك المدة لا يمكن التمديد، وتتيح منصة أبشر التعرف علي، خطوات استخراج هوية مقيم الرقمية و طريقة تفعيلها عبر أبشر أفراد، ولا يمكن تعديل رقم الجواز ورقم التأشيرة في نفس الطلب، ولكن يمكن تقديم طلب جديد من خلال أنجاز.

خطوات تحديث رقم جواز سفر في تأشيرة الزيارة المتعددة

وضعت وزارة الداخلية السعودية، مجموعة من الخطوات لتحديث، رقم جواز السفر،في تأشيرة الزيارة المتعددة، وذلك عبر منصة أبشر الإلكترونية، وتكون الخطوات كالتالي:

أن يقوم المتقدم بتسجيل الدخول إلى بوابة أبشر. ثم بعد قم بالنقر علي اختيار خدماتي، من قائمة الخدمات الإلكترونية. اضغط علي أيقونة الجوازات، خدمة تواصل المقيمين المتواجدين داخل المملكة. ثم قم بإرسال الطلب.

استعلام عن طلب زيارة عائلية 2022

تتطلب عملية الاستعلام عن طلب الزيارة العائلية بشكل إلكتروني إتباع مجموعة من الخطوات الهامة، ومن ثم يمكن التعرف على كافة المعلومات حول طلب الزيارة العائلية، وتتمثل طريقة الاستعلام عن طلب الزيارة العائلية المُعلنة من قبل الوزارة فيما يلي:

الدخول إلى موقع إنجاز. ثم النقر على أيقونة أفراد. النقر على خيار بحث عبر طلب مقدمة. ثم إضافة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة وهي عبارة عن رقم الجواز ومكان القدوم والجنسية ونوع التأشيرة الخاصة. إضافة الرمز المرئي في الحقول المخصصة له. ثم النقر على خيار البحث. وبذلك سيتم إظهار الطلب بشكل دقيق.

المتطلبات لتمديد تأشيرة زيارة من المديرية العامة للجوازات

خدمة تمديد تأشيرة زيارة، خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الداخلية، تمكن الأفراد المقيمين، من طلب تمديد تأشيرة الزيارة، للاستفادة من البقاء بالمملكة العربية السعودية، وهناك مجموعة من المتطلبات يجب توافرها، من أجل الحصول علي هذه الخدمة، والتي تكون كالتالي:

أن تكون التأشيرة المراد تمديدها، سارية المفعول، أومتبقي على صلاحيتها أسبوع أو أقل. ثم يجب عدم وجود مخالفات مرورية على الزائر. يتطلب تواجد الزائر داخل المملكة. ثم بعد لابد أن يكون صلاحية جواز سفر الزائر. وأخيرا يجب دفع رسوم التمديد.

ضوابط تغيير الصور في جواز السفر السعودي

في الغالب لا يمكن تغيير الصورة، الموجودة بالفعل في جواز السفر السعودي، طالما مطابقة للشروط والضوابط، المنصوصة الخاصة بالصور في جواز السفر السعودي، فتلك الصورة تكون مثبتة، في أنظمه الأحوال والهوية الوطنية، في حال الرغبة في تغيير الصورة، في جواز السفر السعودي، سواء بسبب عدم رضا المواطن، عن الصورة الموضوعة في جواز السفر، يمكنه التوجه إلى قطاع الجوازات، في احد مكاتب الجوازات المنتشرة بأنحاء المملكة، وإصدار جواز سفر سعودي جديد، مع الالتزام بشروط الصور في جواز السفر السعودي، واستخراجه بطريقة تقليدية من جديد .