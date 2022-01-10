خطوات استخراج هوية مقيم الرقمية و طريقة تفعيلها عبر أبشر أفراد

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عمر شويل - جدة خطوات استخراج هوية مقيم الرقمية يبحث الكثير من القيمين في الملكة العربية السعودية عن كيفية استخراج هوية مقيم رقمية، وقد جاءت إتاحة استخراج هوية مقيم الرقمية لكي يستطيع كل من المواطن والقيم الاستفادة من التقنيات الرقمية على حد سواء، ويرجع ذلك بالانعكاس الإيجابي علي زيادة معدلات التطور التقني في شتى المجالات و زيادة المرونة في كافة المعاملات، وتلك الخصية تسمح للمقيم حمل نسخة من هويته على جواله بها خاصة الكود المسرع للتحقق، وتتيح للمستخدم الاعتماد عليها في أي معاملة يتقدم عليها من خلال إتاحة عمليات التحقق عبر الرمز، كما يمكن الاطلاع علي خطوات الاستعلام عن صلاحية هوية مقيم و طريقة تجديد الإقامة في السعودية 2021.

خطوات استخراج هوية مقيم الرقمية عبر أبشر أفراد

أوضحت الأحوال المدنية السعودية عن طريقة استخراج هوية مقيم الرقمية، حيث أنها تفيد حال تم طلبها من الجهات الأمنية وليس بحوزة المواطن ما يثبت شخصيته، ويمكن من خلال الهوية الرقمية أن يتم التعرف على الشخص عن طريق إبرازها للجهات المختصة في أي مكان، ويمكن حفظها على الهاتف المحمول وعرضها بدون الحاجة إلى وجود إنترنت بعد أن تتم طباعتها وتنزيلها وحفظها في الجهاز، وفيما يلي الخطوات الواجب اتباعها:

أن يقوم المقيم بالدخول ألي بوابة أبشر أفراد. من الاختيارات المتاحة قم بتسجيل الدخول علي خدماتي. قم بالنقر علي أيقونة استعراض البيانات. احجز موعداً إلكترونياً بالأحوال المدنية.

طريقة تفعيل هوية مقيم الرقمية عبر ابشر أفراد

هناك مجموعة من الخطوات الواجب اتباعها لتفعيل هوية مقيم رقمية وهي كالاتي:

أن يقوم المقيم بتسجيل دخول ابشر أفراد. ادخل على بوابة خدماتي. قم بالنقر علي أيقونة تحميل الهوية الرقمية. عليك اختيار تنزيل الهوية الرقمية. أن يقوم المقيم متابعة مراجعة البيانات الخاصة بالبطاقة من أجل التأكد منها. توجهه إلى تحميل الهوية الرقمية الموجود أسفل صفحة التأكيد.

قيمة الغرامة لتأخير تجديد هوية المقيم

أوضحت مدرية الجوازات السعودية أن في حال عدم تجديد الهوية للمقيم خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاءها، يتوجب عليه سداد قيمة الغرامة المذكورة، وتكون كالتالي:

في حالة تأخر المقيم عن تجديد الهوية للمرة الأولي يتوجب علية دفع غرامة بقيمة 500 ريال سعودي . إذا تأخر المقيم للمرة الثانية في تجديد الهوية عن معادها المحدد عليه بدفع غرامة مالية بقدر 1000 ريال سعودي . و أخيرا إذا تكرر عدم التجديد للمرة الثالثة يتعرض المقيم للعقوبة بالأبعاد .

البيانات المطلوبة لتجديد بطاقة هوية المقيم

تتطلب عملية التجديد للهوية الخاصة بالإقامة في المملكة العربية السعودية تقديم مجموعة من المعلومات والبيانات الخاصة بالمقيم، ومن أهمها اسم الشخص وصورته ورقم الهوية وتاريخ الميلاد والجنسية، وكما يجب إضافة البيانات الخاصة بالمهنة الذي يعمل بها المقيم، والتي تتمثل في هنالك بيانات خاصة بالوظيفة العمل للمقيم يجب تقديمها، ومن أهمها اسم صاحب العمل أو اسم الشركة أو المؤسسة التي يعمل فيها، حيث تترك وزارة الداخلية فترة سماح تبدأ بشهر في حال أن كان هناك عذر مقبول للتأخير.

استعلام عن صلاحية هوية مقيم

يمكن للمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية الاستعلام عن صلاحية هوية مقيم بكل سهولة، وذلك من خلال مجموعة خطوات يجب السير عليها بالترتيب للحصول على نتيجة الاستعلام المطلوبة، وهي على النحو التالي:

تسجيل الدخول إلى نظام أبشر. ثم النقر على خيار أبشر أفراد. إضافة اسم المستخدم. ثم إضافة كلمة المرور. الضغط على يخار تسجيل الدخول. ثم إضافة رمز التحقق تسجيل الدخول إلى قائمة استعلاماتي. ثم النقر على أيقونة الجوازات. النقر على خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة. ثم إضافة رقم الإقامة. إضافة رمز التحقق المرئي. الضغط على خيار الاستعلام، ومن ثم سوف تظهر للمستخدم جيع البيانات الخاصة بالإقامة

إصدار جواز السفر للأطفال اقل من 15 عام

موافقة ولي الأمر على أصدار جواز السفر للطفل. يجوز للطفل أن يوكل، من يراه للموافقة على إصدار جواز السفر، الخاص به من خلال منصة ابشر. لابد من ملئ الاستمارة، الخاصة بإصدار الجواز للطفل إلكترونيا. أرفق مع الاستمارة، صورة واضحة من هوية ولي الأمر لابد من إحضار اصل هوية، ولي الأمر في مكتب الجوازات،

والجدير بالذكر أن المديرية العامة للجوازات أكدت أن هوية مقيم الرقمية يمكنها أن تسهم في تسهيل عملية التحقق من هوية حامليها حال عدم وجود أصل الهوية، وقالت الجوازات أن النسخة الإلكترونية من هوية مقيم تسهل عملية التحقق من هوية حامليها حال عدم توافر الأصل، كما تتضمن رمز الاستجابة السريعة المتغير «كيو أر كود»، إضافة إلى أنه يمكن تنزيل نسخة منها على جهاز الهاتف الذكي للاستفادة منها دون الاتصال بالإنترنت.