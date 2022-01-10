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عمر شويل - جدة طلب أجازة استثنائية من نظام فارس المقدم من قبل وزوارة التعليم السعودي، حيث أن نظام فارس يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية لجميع المعلمين والمعلمات و الإداريين في التربية و التعليم في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد علي طالبي الخدمات، وتقوية وتفعيل التعاملات الإلكترونية تحقيقا لرؤية 2030، كما يقدم نظام فارس كافة الإجازات المتاحة للعاملين بالوزارة من معلمين ومعلمات والموظفين في هيئة الإدارة، ويتم التقديم على الإجازات من خلال طلب الخدمة إلكترونيا عن طريق الموقع الرسمي لنظام فارس، ويكون ذلك وفقا لقواعد وشروط وضعتها الوزارة، ويقدم نظام فارس العديد من الخدامات ومن ضمنها طلب الإجازات، بلاغ مباشرة بعد إجازة، طلب تمديد إجازة، طلب قطع إجازة، طلب تعديل مدة إجازة .

كيفية طلب أجازة استثنائية من نظام فارس 1443

طرحت وزارة التعليم السعودي نظام فارس حتي تمكن من يحتاج القيام بالتقديم على إجازة بالقطاع التعليمي أن يفعل ذلك بشكل إلكتروني بسيط وميسر، وذلك دون الحاجة إلى الزيارة المؤسسات الحكومية وقضاء وقت طويلة لإنهاء الموافقات الروتينية، ويمكن التقديم على الطلب بتباع الخطوات الأتية :

أن يقوم الموظف بالدخول إلى الموقع الرسمي لنظام فارس بعد التسجيل فيه . قم باختيار طلبات أجازة من ضمن الاختيارات التي تظهر لك في القائمة الرئيسة . أنقر على أيقونة “طلب إجازة”. على المتقدم التأكد من رصيد أجازته وذلك عن طريق اختيار أيقونة “الأرصدة” . أن يقوم الموظف بتحديد نوع الإجازة التي يرغب فيها والتي ستكون “الإجازة الاستثنائية” . عليك بإرفاق جميع الموافقات التي حصل عليها للإجازة . اضغط بالموافقة علي جميع الشروط الموضوعة . وأخيرا قم بإرسال الطلب لمراجعته والتأكد من رصيد أجازاتك .

خطوات التسجيل في نظام فارس

وضعت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الخطوات التي تمكن المعلمين من تسجيل الدخول على نظام فارس الواجب اتباعها، ومن ضمن هذه الخطوات ما يلي :

أن يقوم الموظف بالدخول إلى نظام فارس الخدمة الذاتية .

أنقر على رابط التسجيل والدخول، ثم اختار التسجيل أول مرة في الخدمة الذاتية .

قم بكتابة البيانات المطلوبة بكل دقة كالاسم وكلمة المرور .

علي الموظف النقر علي تسجيل الدخول .

يتم إرسال رسالة على هاتف الموظف تأكد تسجيل حسابه ودخوله على نظام فارس.

اختر من ضمن الاختيارات الظاهرة لك ما ترغب فيه من النظام التعليمي التابع للوزارة .

رقم نظام فارس الموحد استفسار

يمكن من خلال رقم نظام فارس هذا: 19996 التعرف على كافة المعلومات والتفاصيل المطلوبة حول خدة أو معاملة لدى نظام فارس، حيث يوفر النظام خدمة التواصل مع حساب خدمة العملاء وزارة التعليم السعودية لكي يتمكن المستخدمين من الحصول على كافة المعلومات بسهولة،كما أعلن نظام فارس التابع إلى وزارة التعليم السعودية عن تفعيل رابط الموقع الخاص به لكي يتمكن المستخدمين الدخول إلى الخدمات مباشرة، حيث يعمل رابط موقع نظام فارس الرسمي على نقل المستخدمين من المدراء والموظفين في القطاع التعليمي بالمملكة العربية السعودية ككل إلى قائمة الخدمات مباشرة

طريقة تقديم طلب اجازة اعتيادية نظام فارس

خطوات تقديم طلب اجازة اعتيادية عبر نظام فارس الخدمة الذاتية أمر سهل وبسيط، وتتلخص الخطوات فيما يلي:

أن يقوم الموظف الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السعودي . قم بالنقر على الخدمات الإلكترونية ومن ضمنها خدمات نظام فارس . على الموظف تسجيل الدخول في ظام فارس بكتابة اسمه وكلمة المرور . سوف يظهر للموظف صفحة صلاحية الخدمة الذاتية ورؤية مجموعة الإجارات التي تحصل عليها عبر حسابه . اختار من ضمن قائمة الطلبات طلب اجازة اعتيادية . حدد موعد بداية ونهاية الإجازة . انقر على خيار احتساب مدة الإجازة . و أخيرا يمكن للمعلم أن يكتب أي ملاحظة تتعلق بطلب تقديمه للإجازة، ثم يقوم بطباعة طلب إجازته .

كيفية التقديم على إجازة مرضية من نظام فارس

سارعت الوزارة في تسهيل شؤون الموظفين وشؤونهم المختلفة من خلال نظام فارس الذي يتيح لمستخدميها التقدم بطلب للحصول على إجازة مرضية كإحدى الخدمات المتاحة عبر الإنترنت ومتابعة عدد من الخطوات التالية:

أن يقوم المتقدم بتسجيل الدخول إلى نظام فارس.

قام بالانتقال إلى القائمة الرئيسية .

على المتقدم اختيار الخدمة الذاتية .

قم باختيار قائمة الطلبات ثم أنقر علي أيقونة طلب الإذن .

أن يكتب المتقدم البيانات المطلوبة والتي تحدد نوع الترخيص والمدة، ثم أنقر على زر حساب المدة ستظهر لك المدة الإجمالية .

قم بإرفاق التقارير الطبية .

اضغط على مربع التالي .

في حالة ظهور رسالة “تثبيت خطة الإجازة المرضية التراكمية”، يجب عليك الاتصال بإدارة شؤون الموظفين بالدائرة لإرفاقها، ولكن إذا تم إدخالها، فاضغط على المربع التالي.

الضغط على أيقونة تشغيل.

طريقة طلب إجازة اضطرارية من نظام فارس

يمكن إدخال طلب الحصول على إجازة اضطرارية عبر نظام فارس إلكترونياً بإتباع الخطوات التالية:

أن يقوم المتقدم بالدخول إلي الموقع الرسمي لنظام فارس الخدمة الذاتية. قم بالضغط علي قائمة الخدمات الأساسية في الصفحة الرئيسة. عليك الضغط على خيار (صلاحية الخدمة الذاتية للموظف). أنقر علي أيقونة قائمة (الطلبات). اضغط علي على زر (طلب الإجازة). قم بإدخال البيانات المطلوبة لاعتماد طلب الإجازة كتحديد نوع الإجازة ” إجازة اضطرارية” و تحديد مدة الإجازة. أنقر علي زر (احتساب المدة) ليتم احتساب إجمالي مدة الإجازة الاضطرارية التي تود الحصول عليها، ليتم خصم هذه الأيام من رصيد إجازاتك الاضطرارية ثم اضغط علي زر (التالي). ظهور المسئول المختص بنظر واعتماد الطلب الخاص بك والذين عادةً ما يكون مدير القسم أو مدير المدرسة فقط. و أخيرا اضغط على زر (تنفيذ).

طريقة تعديل وتحديث بيانات نظام فارس

أصبح مُتاح تعديل وتحديث البيانات والمعلومات الشخصية لدى منصة فارس التعليمية، وذلك عبر إتباع مجموعة خطوات سهلة، وهي:

تسجيل الدخول علي موقع نظام فارس الإلكتروني. ثم إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح. قم بتسجيل الدخول. ثم اختيار حقل صلاحية بياناتي. قم باختيار حقل بياناتي الشخصية. ثم يجب اختيار بياناتي الشخصية من خلال الضغط على خيار إضافة. أضف البريد الإلكتروني والمدينة المقيم فيها. ثم النقر على أيقونة انتقال . اختيار أيقونة الاختيار. ثم الضغط على حقل تطبيق و التالي، وبعد ذلك عملية في تعديل بياناتي في نظام فارس، ومن ثم تنفيذ .

خدمة بدل ترحيل في نظام فارس 1443

خدمة بدل هي أحد الخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها من قبل منصة فارس، وتقوم خدمة بدل بتقديم العديد من المميزات للعاملين في وزارة التعليم السعودية، وذلك للمعلمين والإداريين وكذلك العمال وغيرهم من الموظفين التابعين إلى وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، وتعمل خدمة بدل على توفير جميع الإمكانيات المتاحة للموظفين لتسجيل الطلبات الخاصة بالنقل الداخلي والخارجي وذلك للكوادر التعليمية للعام الدراسي الجديد، وهذا بالتوافق مع كافة الشروط التي تم تحديدها مسبقاً من قبل تحديدها من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية، وكما تعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لحصول الموظفين على مستحقاتهم المالية الخاصة بهم والمتعلقة بالترقيات الممنوحة للكوادر الإدارية والتعليمية النظامية والمعروفة.

ما هي الإجازة الاستثنائية من نظام فارس

الإجازة الاستثنائية هي أحد أنواع الإجازات المقدمة من وزارة التعليم السعودي من خلال نظام فارس، ويحصل عليها الموظف أو المعلم وقت احتياجاها وتكون لمدة 12 شهر بدون مرتب، ويشترط للحصول علي هذه الإجازة أن يكون مر على عملة في المنشئة التعليمية مدة لا تقل عن 5 سنوات، وتم وضع حالة خاصة للسيدة الموظفة إذا كانت مسافرة أو مهاجرة مع زوجها أو مع ولى أمرها لمزاولة عمله أو لإكمال دراسته، فيسمح لها بالحصول على إجازة استثنائية بدون مرتب لمدة تصل إلى حوالي 10 سنوات، وتكون الإجازة منفصلة أو متصلة على حسب ظروف إقامتها في الدول المسافرة لها.