نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية الدراسة 1443 و التقويم الدراسي بعد كورونا في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد بداية الدراسة 1443، الآن يهتم كثير من أولياء الأمور، في ظل اقتراب العام الدراسي الجديد، والذي سيشهد تطبيق المرحلة الأولى، من مراحل تطوير التعليم الجديد، في كافة مدارس المملكة العربية السعودية، وقد تقرر بشكل رسمي الدراسة، بشكل حضوري وبخلاف، ما كان عليه في العام الماضي، والذي كان عن بعد بسبب تفشي وباء كوفيد 19، وقد تسال الكثير في المملكة العربية السعودية، هل الابتدائي سوف يدرس عن بعد، وعلى إثر ذلك ردت وزارة التعليم السعودية، على هذا السؤال وأصدرت بيان رسمي، لتوضح فيه خطة التعليم في العام الدراسي الجديد 1443، كما تم تحديد، موعد فتح المدارس في السعودية 1443 و أهم قرارات وزير التعليم السعودي.

موعد بداية الدراسة 1443

أعلن الإقرار بشكل رسمي، على موعد بدء دوام المدارس والجامعات، في المملكة العربية السعودية، وقد وضحت وزارة التعليم السعودي، بأن يوم الأحد الحادي والعشرين، من شهر المحرم لعام 1443هـ، والذي يوافق 29 من شهر أغسطس 2021، هو يوم بدء التعليم بشكل رسمي، وسوف يشهد العام الدراسي الجديد، تطبيق المرحلة الأولى من نظام تطوير التعليم في المملكة، وذلك عبر البدء بتطبيق نظام الفصول الثلاثة، في كل عام دراسي، وكما أن العام الدراسي الجديد، سوف يشهد إجراءات وقائية كبيرة، وذلك بهدف الحد من تفشي كوفيد 19، والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، والكادر التعليمي بشكل عام.

التقويم الدراسي بالأسابيع 1443

سوف يتكون الفصل الدراسي الأول، من عدد 13 أسبوعاً. ثم بعد تحدد تكوين الفصل الدراسي الثاني، من عدد 13 أسبوعاً. سيكون عدد أيام الدراسة الفعلية، في الفصول الدراسية بعدد 183 يوماً. ثم تحدد انه سيكون عدد الإجازات ،في العام الدراسي بعدد 12 إجازة. قد تقرر أن عدد أيام الإجازات، في العام الدراسي 1443، سوف يكون بعدد 69 يوماً. سيكون عدد أيام الإجازات، في العام الدراسي، بدون احتساب إجازة، نهاية الأسبوع المطولة بعدد 39 يوماً.

قرار العودة الحضورية لطلبة الابتدائية ورياض الأطفال

أعلنت وزارة التعليم أنها ستتابع وتتفقّد هذه العودة للطلاب تحت ١٢ عاماً، وذلك بتطبيق كافة البروتوكولات الصحية التي تعتمدها وتحث عليها هيئة الصحة العامة “وقاية”، مع تأكيدها استعداد وجاهزية كافة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات بدءًا من ٢٣ يناير الجاري، واستيفائها كافة الإجراءات الاحترازية والصحية، وفي ذات الصدد، قامت وزارتا الصحة ووزارة التعليم بتوجيه الشكر والامتنان للأسر وأولياء الأمور على جهودهم المبذولة في تخطّي المرحلة السابقة، ومتابعة تعليم أبنائهم وبناتهم من خلال المنصات التعليمية؛ مع التطلّع لاستمرار هذه الجهود والشراكة في دعم مسيرة الرحلة التعليمية حضوريًا رغم وجود الجائحة واستمرارها.

التقويم الدراسي 1443 بعد كورونا

قامت وزارة التعليم السعودي، بالإعلان بشكل رسمي، عن التقويم الدراسي الجديد، والذي تتضمن كافة مواعيد البداية والنهاية، للدراسة وبالإضافة إلى الإجازات الرسمية، وذلك ما يتطبق على كافة مدارس السعودية.