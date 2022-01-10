طريقة وشروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل

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عمر شويل - جدة شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمات كثيرة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ومن ضمن هذه الخدمات خدمة نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل، وهذا الأمر يشغل بال الكثير من المقيمين بالسعودية ، وخصوصا مما لديهم مشاكل مع الكفيل، وتعد هذه الخدمة من أهم الخدمات التي تتولاها وزارة الموارد البشرية في المملكة، وهدفت أيضا وزارة العمل إلى توفير الوقت والجهد علي المقيمين وتيسير الأمور عليهم دون الحاجة للذهاب لمقر العمل الرسمي، كما سعت الحكومة السعودية علي تقديم تغيرات جذرية في مجال نقل الكفالة بحيث تصير ابسط واسرع من ذي قبل .

شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل

وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدة شروط يجب توافرها لنقل الكفالة بدون موافقة الكفيل، وتتضمن هذة الشروط ما يلي :

في حالة مرور ثلاثة أشهر من العمل دون تقاضي العامل أي مبالغ مالية. في حين إذا لم يقم الكفيل بتجديد إقامة العامل، فيحق للعامل حينئذ نقل كفالته. عندما يكون العامل الوافد جديد ولم تصدر له رخص عمل لكون النطاق الذي يتبع له في النطاق الأحمر أو الأصفر . إذا حدث أي خلاف بين الكفيل والعامل، وقام الكفيل بتقديم بلاغ لمكتب العمل، فأثبت العامل كيد هذا البلاغ، يحق له في تلك الحالة أيضاً نقل كفالته بدون موافقة كفيله.

مهلة نقل الكفالة بعد انتهاء العقد

يتساءل العديد من المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية بـ كم يستغرق نقل الكفالة، ورداً على ذلك قد أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بأن عملية نقل الكفالة بشكل إلكتروني تستغرق 15 يوماً بعد موافقة وزارة الداخلية، وفي حال عدم إكمال إجراءات طلب نقل الكفالة فستقوم وزارة الداخلية برفضه بشكل آلي.

طريقة نقل الكفالة إلكترونيا بدون موافقة الكفيل

عند توافر الشروط السابق ذكرها يمكن للوافد نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل، وذلك بإتباع الخطوات التالية :

أن يقوم الوافد بالدخول إلى موقع الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية . عليك بالتسجيل علي الموقع بالبيانات الخاصة بك،ثم قم بإنشاء حساب . قم باختيار المنشأة عبر الخدمات الإلكترونية . عليك باختيار عملية نقل وافد عامل من كفيل إلى اخر ، ثم ادخل البيانات المطلوبة . يتم البحث عن العامل المراد نقل كفالته من خلال رقم الإقامة الخاص به والمسجل في تلك المنشأة. قم باختيار الموافقة على شروط الخدمة الموجود أسفل صفحة الطلب. قم بإرسال الطلب، ليتم مراجعته من قبل وزارة العمل، ثم الموافقة عليه.

ما هو نقل الكفالة

نقل الكفالة هو احد الخطابات الرسمية للوافدين والتي تتم وفق اجراءات معينه، ويكون هذا الخطاب الرسمي هو تنازل صاحب العمل عن الوافد ليتم البدء في اجراءات نقل الكفالة، ويشترط أن يكون هذا الخطاب موقع من قبل الغرفة التجارية للعاملين، وهو أجراء رسمي خاص بالقطاعات الأعمال والشركات التي تحتوي علي عدد من العاملين التى لديهم أعمال خاصة في هذه القطاعات .

الأوراق المطلوبة لنقل الكفالة في السعودية

موافقه الكفيل السابق علي نقل الكفالة. سداد الرسوم المستحقة لنقل الكفالة. صوره من هويه و تصريح العامل. تقديم رقم أقامة العامل. الموافقة علي التعهد الموجود علي موقع وزاره العمل السعودية. وأخيرا أنقر عل التسجيل و انتظار الموافقة علي نقل الكفالة مع حفظ رقم الطلب الذي سيظهر لك في نهاية العملية.

مهلة نقل الكفالة بعد انتهاء العقد

يتساءل العديد من المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية بـ كم يستغرق نقل الكفالة، ورداً على ذلك قد أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بأن عملية نقل الكفالة بشكل إلكتروني تستغرق 15 يوماً بعد موافقة وزارة الداخلية، وفي حال عدم إكمال إجراءات طلب نقل الكفالة فستقوم وزارة الداخلية برفضه بشكل آلي.

نقل الكفالة والإقامة منتهية

يتم الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. القيام باختيار بوابة الخدمات الإلكترونية للعمل. جيل اسم المستخدم وتسجيل كلمة المرور. تسجيل البيانات الخاصة بالكفيل الذي يتم نقل الكفالة له. الضغط على مربع نقل عامل وافد. الضغط على طلب جديد. تسجيل كافة البيانات التي تخص العامل. الضغط على بحث. النقر على أيقونة إرسال. من خلال هذه الخطوات تنتقل نقل الكفالة إلى الكفيل الجديد. يستطيع العامل الدخول إلى الموقع الإلكتروني ويجدد الكفالة.

طريقة نقل الكفالة إلكترونيا من خلال موقع وزارة العمل

الخطوات التالية توضح خطوات طريقة نقل الكفالة إلكترونيا في السعودية على النحو الذي يحقق السرعة والإنجاز لهذه الخدمة، ومن هذه الخطوات ما يلي :

أن يقوم المتقدم بالدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية. عليك تسجيل الدخول “وضع اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق” . قم باختيار المنشأة التي نود نقل الكفالة عليها . سوف يظهر لك الخدمات الإلكترونية التي تخص المنشأة المختارة “من بين خيارات المنشأة هناك خيار ” خدمة نقل خدمة عامل وافد ” والتي نضغط عليها من أجل استكمال طريقة نقل الكفالة إلكترونيا في السعودية” . قم بإدخال رقم اقامة العامل ونضغط على أيقونة “بحث ” . سوف يظهر لك صفحة بها بيانات الطلب وهي اسم العامل والجنسية ورقم المنشأة المنقول لها واسم المنشأة المنقول لها ومحضر تعهد. عليك بوضع علامة صح أمام موافق على التعهد وشروط الخدمة والنقر علي زر ” إرسال ” .

والجدير بالذكر أن نقل الكفالة يوجد له رسوم مالية للموافقة على خدمة النقل إلى كفيل جديد، وتكون نقل كفالتك للمرة الأولى قيمة الرسوم 2,000 ريال سعودي، وفى حالة المرة الثانية فتبلغ قيمة التكلفة حوالي 4,000 ريال سعودي، وتكون زيادة نسبة التكلفة بحوالي 2,000 ريال في كل مرة يقوم فيها العامل بنقل كفالته من شخص لآخر .