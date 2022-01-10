نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وطريقة التسجيل في منصة الاختبارات المركزية الالكترونية السعودية 1443 – 2022 ورابط مدرستى في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاختبارات المركزية هي الاختبارات التي أطلقتها وزارة التعليم والتربية في المملكة العربية السعودية. وهي تهدف المراحل التعليمية الخاصة بالتعليم الأساسى. وذلك بهدف تحسين العملية التعليمية وتحديد مستوى الطلاب ومدى استفادتهم من العملية التعليمية. وكذلك العمل على وضع الخطط اللازمة لتحسينها. وذلك من خلال خضوع الطلاب المستهدفون إلى مجموعة من الاختبارات في عدد من المواد الدراسية ومن أهمها اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات والعلوم. وتجرى الاختبارات بصورة إلكترونية. وشوف نوضح فى الخطوات التالية اهمية الاختبارات المركزية وكيقية التسجيل والدخول فيها.

ما هى منصة الاختبارات المركزية ومدى اهميتها

قامت وزارة التربية والتعليم في السعودية بإنشاء منصة إلكترونية وقد قامت بتحميل مجموعة الاختبارات المركزية التي سوف يؤديها الطلاب على تلك المنصة. ولكن ما هو الهدف من تلك المنصة. الهدف هو قياس مقدار الطاقة الاستيعابية التي حصل عليها الطلاب من المناهج الدراسية المقررة عليهم، بالإضافة إلى قياس مقدار المهارة والموهبة التي اكتسبها الطلاب في كافة مراحل التعليم المختلفة.أي أن الاختبارات المركزية هي المِرأة التي تعكس الوضع التعليمي في المملكة ومدى نجاحه أو فشله وهذا من خلال إجراء الاختبارات على المواد الأساسية في التعليم. وهي اللغة العربية من حيث القراءة والكتابة وكذلك اللغة الإنجليزية. وقدرة الطلاب على حل المسائل الرياضية وكذلك مادة العلوم.

اهم ارشادات عن اختبارات منصة الاختبارات المركزية

يحتوي الاختبار الخاص باللغة العربية على نصيين للقراءة. وكل نص منهما توجد عليه مجموعة من الأسئلة التي يجب على الطالب الإجابة عنها. على الطالب أن يقوم بالإجابة على كافة الأسئلة المتواجدة في الاختبار. قراءة كافة الأسئلة الموجودة في الاختبار والإجابة عليها دون تسرع بعد فهمها جيداً. يجب على الطالب أن يقوم بالضغط على أيقونة “إنهاء” بعد أن ينتهي من الإجابة على الأسئلة في الاختيار. توجد أيقونة يتم تفعيلها بعد مرور نصف الوقت وهي تسمح للطالب بتسليم الإجابات الخاصة به بعد مرور نصف وقت الاختيار.

طريقة التسجيل في منصة الاختبارات المركزية السعودية 1443 – 2022 عبر منصة مدرستى

يستطيع كل طلاب المراحل التعليمية الأساسية التقدم لإجراء الاختبارات المركزية في المملكة العربية السعودية من خلال منصة مدرستي التعليمية.

التي تم إنشاء ها لمساعدة أولياء الأمور والطلاب والمعلمين على معرفة كل التفاصيل الخاصة بالعملية التعليمية في المملكة.

هذه هي الخطوات المتبعة من أجل التسجيل في الاختبارات المركزية

الدخول عبر شبكة الإنترنت إلى منصة مدرستي التعليمية بمنصة مدرستي.

الدخول من خلال الضغط على حساب مايكروسوفت.

هذا للكادر التعليمي والطلاب.

على الطالب أن يقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به أو باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بولي الأمر.

قم بالنقر الآن على تسجيل الدخول وبعدها الضغط على أيقونة الاختبارات.

سوف يتم الانتقال إلى نظام الاختبارات وبعدها يجب الضغط على أيقونة الخاصة ب الدخول بحساب مايكروسوفت.

قم بإدخال بريد الطالب الإلكتروني على مايكروسوفت.

الضغط على ايقونة التالي وبعدها يتم إدخال كلمة المرور.

اختيار الاختبار المطلوب من الاختبارات المتاحة.

قم بالنقر على الأيقونة الخاصة ب “إجراء الاختبار”.

تظهر بعد ذلك مجموعة من الإرشادات على الطالب قرائتها.

بعدها يتم الضغط على الموافقة وهي تعني الموافقة على التعليمات.

قم بالضغط على أيقونة ابدأ وحل الأسئلة

طريقة التسجيل في أداء الاختبارات المركزية

هذه الطريقة هي كالتالي