نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية اسقاط المركبات القديمة بدون رسوم 2022 على منصة أبشر.. والمهلة المحددة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية اسقاط المركبات القديمة بدون رسوم 2022 على منصة أبشر من الخدمات الإلكترونية التى تهم الكثيرون في المملكة العربية السعودية خاصة بعد أن دعت أمانة منطقة الرياض ملاك المركبات المهملة والتالفة للاستفادة من المهلة التصحيحيّة الممتدة لعام واحد. مشيرة إلى 50 يومًا على بداية المهلة التصحيحيّة الممتدة لعام واحد. مع الاستفادة من المهلة التصحيحية من خلال إسقاط المركبات المهملة من السجلات دون تحمل الرسوم والغرامات المترتبة عليها. فهى فرصة مناسبة لمن ينطبق عليهم الشروط. كما أن كيفية اسقاط المركبات القديمة بدون رسوم 2022 خطواتها بسيطة.

كيفية اسقاط المركبات القديمة بدون رسوم 2022

حدد المرور السعودي كيفية اسقاط المركبات القديمة بدون رسوم 2022 على بوابة أبشر الإلكترونية على أن يتم من خلال الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول على بوابة أبشر.

اكتب كلمة المرور واسم المستخدم.

إضافة رمز التحقق.

الضغط على تبويب المواعيد.

اختر المرور من قائمة المواعيد.

اضغط على حجز موعد جديد ووضع إشارة في المربع بجانب التشليح.

حدد المنطقة.

الضغط على التالي.

استكمال الإجراءات المطلوبة.

قراءة المتطلبات الموجودة بعناية والنقر على التالي.

اذهب في موعدك مع اصطحاب الوثائق المطلوبة.

تابع طلب إسقاط المركبة عن طريق رقمه بشكل إلكتروني.

المهلة المحددة لاسقاط المركبات القديمة

يتساءل الكثيرون عن المهلة المحددة لاسقاط المركبات القديمة في المملكة العربية السعودية. لذا دع المرور السعودي. ملاك المركبات المهملة أو التالفة. إلى المبادرة لإسقاطها من سجلاتهم. والاستفادة في ذلك من قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح ملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاطها من سجلاتهم، مهلة تصحيحية لمدة عام تبدأ من تاريخ 28/ 7/ 3ماها 1ه الموافق 1/ 3/ 2022م.

وأضاف “سيعفى من ينقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محال بيع المركبات الملغي تسجيلها (التشليح) أو مجال مكابس الحديد المعتمدة – خلال تلك المهلة – من الرسوم والغرامات المترتبة عليها”.

المرور السعودي

أتاح المرور السعودي اسقاط المركبات القديمة بدون رسوم 2022 مع وضع عددًا من الشروط تتمثل في إثبات بيع السيارة إلى محلات التشليح بوثيقة. وتكون استمارة السيارة سارية الصلاحية أو تجديدها إذا انتهت. ضرورة دفع كل المخالفات المرورية المستحقة على المركبة ومالكها. وإحضار المستندات المطلوبة في المهلة المحددة.