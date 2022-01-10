قرض نقدى بدون تحويل الراتب وبدون كفيل بمبالغ مالية كبيرة وبأقساط ميسرة

قرض نقدى بدون تحويل الراتب وبدون كفيل ، قرض شخصي بمبالغ مالية كبيرة ، تخدم احتياجات العملاء المالية والشرائية ، يأتي ضمن مجموعة من القروض التي توفرها شركة مرابحة مرنة للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً في المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم شركة مرابحة مرنة القرض الشخصي بشروط سهلة وميسرة وبمتطلبات بسيطة لاستكمال الطلب ، كما تعمل الشركة علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العملاء ، وذلك من خلال سرعة الموافقة على طلب القرض الشخصي.

أهم مزايا القرض الشخصي من شركة مرابحة مرنة في المملكة العربية السعودية

شركة مرابحة مرنة واحدة من أهم شركات التمويل بالمملكة العربية السعودية ، والتي كانت قد أدركت حاجة السوق السعودي لمنتجات تمويلية بصيغة إسلامية ، تلبي جميع احتياجات العملاء. تقدم شركة مرابحة مرنة القرض الشخصي بحيث يكون مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. توفر الشركة للعملاء في المملكة العربية السعودية من خلال هذا المنتج مبالغ مالية يمكن أن تبدأ قيمتها من 5000 ريال سعودي ، وتصل حتي 250 ألف ريال سعودي. طالب التمويل يمكنه الاستفادة من التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة ، يمكنه التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة ، بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري. توفر الشركة القرض الشخصي بهامش ربح تنافسي. يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ قرض شركة مرابحة مرنة حتى 60 شهر ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل. إجراءات سريعة وميسرة من شركة مرابحة مرنة لاستكمال طلب القرض الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.

شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من القرض الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة