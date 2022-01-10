كم سلم رواتب الصيادلة في السعودية 2022/1443 وكيفه الاستعلام عن سلم لائحة الوظائف الصحية

كم سلم رواتب الصيادلة في السعودية 2022/1443 سؤال هام يطرحه عددٍ كبير من الأشخاص في السعودية بشكل مستمر، وذلك لمدى أهمية وظائف الصيادلة والقيمة الكبيرة التي يمتلكها العاملين في هذا المجال في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم وزارة الصحة السعودية مع بداية كل عام بتحديد سلم الرواتب الخاص بجميع العاملين في القطاعات الصيادلة المختلفة بجميع انحاء السعودية، وذلك بالنسبة للتخصصات المختلفة والتي بناء عليها تختلف قيمة الراتب الذي يتقاضاه العامل في هذا المجال، ما هو سلم رواتب الموظفين ونهتم بتسليط الضوء من خلال هذه السطور على طرح سلم رواتب الصيادلة في السعودية 2022/1443 والتعرف على قيمة الرواتب الأساسية بالإضافة الى العلاوات السنوية.

كم سلم رواتب الصيادلة في السعودية 2022/1443

تعتبر مهنة الصيدلة في السعودية واحدة من أهم المهن التي ينتمي اليها عدد كبير من الأشخاص في السعودية نظرا لأهمية الدور الذي يقوم به الأشخاص، حيث يتولى العامل في هذا المجال عدد كبير من المهام المختلفة والتي تختلف من قطاع لقطاع ومن مهنة لأخرى، حيث يقوم بتنفيذ خطة العلاج اليه يقوم باعتمادها الطبيب في التخصصات المختلفة بجميع انحاء السعودية، حيث تتنوع الوظائف وطبيعة العمل ما بين العمل في الصيدليات وصرف العلاج للمرضى، وهناك العاملين في شركات الأدوية في السعودية، والذين يتقاضوا راتب مميز يتراوح ما بين 7420 ريال سعودي و30000 ريال سعودي، حيث يمتلك الصيدلي درجات مناسبة من الخبرة التي تؤهلهم الى ذلك وهو ما يجعل الرواتب الخاصة بهم مميزة مقارنة بالعديد من الوظائف الاخرى في المجال الصحي في السعودية.

سلم رواتب الصيدلي

الدرجة الوظيفية للصيدلي المستوى الأول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع المستوى الخامس المستوى السادس المستوى السابع الدرجة الأولى 7420ريال سعودي 9180ريال سعودي 11080ريال سعودي 13100ريال سعودي 15340ريال سعودي 17820ريال سعودي 20520ريال سعودي الدرجة الثانية 7860ريال سعودي 9655ريال سعودي 11585ريال سعودي 13660ريال سعودي 15960ريال سعودي 18495ريال سعودي 21255ريال سعودي الدرجة الثالثة 8300ريال سعودي 10130ريال سعودي 12090ريال سعودي 14220ريال سعودي 16580ريال سعودي 19170ريال سعودي 21990ريال سعودي الدرجة الرابعة 8740ريال سعودي 10605ريال سعودي 12595ريال سعودي 14780ريال سعودي 17200ريال سعودي 19845ريال سعودي 22725ريال سعودي

العلاوة السنوية للصيدلي

لمستوى

الوظيفي المستوى الأول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع المستوى الخامس المستوى السادس المستوى السابع قيمة العلاوة 475 ريال سعودي 505 ريال سعودي 560 ريال سعودي 620 ريال سعودي 675 ريال سعودي 735 ريال سعودي 790 ريال سعودي

سلم رواتب الصيادلة الاستشاريين

درجة الصيدلي الاستشاري المستوى الأول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع المستوى الخامس المستوى السادس المستوى السابع الدرجة الأولى 11075ريال سعودي 13095ريال سعودي 15335ريال سعودي 17815 ريال سعودي 20515ريال سعودي 23455ريال سعودي 26615ريال سعودي الدرجة الثانية 11580ريال سعودي 13655ريال سعودي 15955ريال سعودي 18490ريال سعودي 21250ريال سعودي 24245ريال سعودي 27470ريال سعودي الدرجة الثالثة 12085ريال سعودي 14215ريال سعودي 16575ريال سعودي 19165ريال سعودي 21985ريال سعودي 25035ريال سعودي 28325ريال سعودي الدرجة الرابعة 12590ريال سعودي 14775ريال سعودي 17195ريال سعودي 19840ريال سعودي 22720ريال سعودي 25825ريال سعودي 29180ريال سعودي

العلاوة السنوية للصيادلة الاستشاريين

المستوى

الوظيفي المستوى الأول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع المستوى الخامس المستوى السادس المستوى السابع قيمة العلاوة 505 ريال سعودي 560 ريال سعودي 620 ريال سعودي 675 ريال سعودي 735 ريال سعودي 790 ريال سعودي 855 ريال سعودي

كيفية الاستعلام عن سلم رواتب الصيادلة في السعودية

تعتبر وزارة الصحة هي المسئولة عن تحديد سلم رواتب الصيادلة في السعودية مع بداية كل عام جديد، والذي يقوم بتحديد الراتب الذي يحصل عليه كل موظف وعامل في هذا القطاع بجميع انحاء السعودية، حيث اعلنت وزارة الصحة خلال الفترة الماضية بالاعلان عن سلم الرواتب الجديد المعتمد، والي يختلف تبعا لمجموعة من العوامل منها الدرجة التي ينتمي اليها العامل وكذلك المستوى، حيث يتضمن سلم رواتب الصيادلة في السعودية 6 مستويات ليتضمن كل مستوى اربعة درجات بالاضافة الى قيمة العلاوة السنوية ويمكن الاستعلام عن سلم لائحة الوظائف الصحية من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص برواتب القطاع الصحي بالمملكة، مباشرة عبر هذا الرابط وتحديد المستوى والدرجة الوظيفية والتخصص واستكمال باقي البيانات للحصول على قيمة الراتب المستحق إلكترونيًا وذلك دون الحاجة للبحث عن سلم الرواتب.