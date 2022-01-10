نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وخطوات طلب المساعدة للمواطنين السعوديين بالخارج على موقع رسمي لوزارة الخارجية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم حكومة المملكة العربية السعودية مساعدة المواطنين السعوديين في الخارج من خلال موقع وزارة الخارجية السعودية، والذي يقدم العديد من الخدمات، من بينها، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الفورية، مخصصة لحل مشاكل المواطنين المقيمين في الخارج، لأغراض العمل أو الدراسة سنشرح في هذا المقال متطلبات وخطوات طلب المساعدة من السعوديين في الخارج من خلال موقع وزارة الخارجية.

مساعدة المواطنين السعوديين في الخارج

يمكن للسعوديين طلب المساعدة بطريقة بسيطة وسريعة لإيجاد حلول للمشاكل التي يواجهونها من خلال موقع وزارة الخارجية السعودية باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية.

ثم الضغط على دليل الخدمات والخدمات بالوزارة.

يمكن الدخول عبر المنصة الوطنية للخدمات لطلب المساعدة

بعد ذلك اضغط على الخدمة التي تطلب المساعدة للسعوديين.

انتقل إلى الصفحة لتقديم طلب جديد.

اكتب المعلومات التالية: الاسم الأول ، والاسم الأول للأب ، والاسم الأول للجد ، واسم العائلة.

رقم الهوية وجواز السفر.

ثم أدخل رقم هاتفك المحمول وعنوان بريدك الإلكتروني.

حدد الدولة والمدينة.

أدخل العنوان والمعلومات لطلب المساعدة.

إرفاق المستندات التي تؤكد الطلب.

انقر فوق أيقونة الإرسال.

في الخطوة الأخيرة، ستتلقى رقم طلب للمتابعة.

شروط الخدمة لطلب المساعدة

لطلب المساعدة، يجب على المتقدمين استيفاء الشروط التالية ، بما في ذلك: –

يجب أن يكون المتقدمون الذين يسعون للحصول على المساعدة سعوديين.

يجب على المتقدمين الإشارة إلى البيانات في نموذج طلب المساعدة على الموقع.

في حالة توفر مرفق خاص لمقدم الطلب ، يرجى إرسال المرفق الخاص للمساعدة في الطلب.

يجب أن يكون عنوان إقامته واضحًا وأن يكون ممثل المملكة الأقرب لذلك العنوان محددًا.

يمكنك التعرف على طلبك للمساعدة على موقع الوزارة الذي يوفر رقم الطلب ورقم التعريف ورقم الهاتف.

هل يمكن طلب المساعدة في السعودية؟

بعد استفسارات متكررة حول توافر المساعدات المالية، قدم الديوان الملكي بإشراف خادم الحرمين الشريفين، عددا من الخدمات للمواطنين في المملكة العربية السعودية، منها قبول طلبات المساعدة المالية لبعضهم، فقراء ومعوقون حالة الأسرة الصعبة فقبلت الطلب وأرسلته لولي أمر الحرمين لدراستها.