نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤشرات أسعار البنزين الجديدة Aramco أرامكو وأسعار المشتقات البترولية “يناير 2022” في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤشرات أسعار البنزين الجديدة Aramco الجديدة في شهر يناير والتي قامت شركة أرامكو السعودية الكبرى القابضة بوضع الاسعار الجديدة له، لأسعار بنزين 91 و95 في الشهر الجديد، وتعتبر من اكبر الشركات الوطنية المتخصصة في جميع المشتقات البترولية وتقوم بتحديد اسعار المواد البترولية جميعها حسب عدد من العوامل، حيث تقوم بتحديد موعد إعلان اسعار الطاقة بينما يتم تحديد موعد تطبيق هذا السعر على محطات الوقود والطاقة في كافة جهات المملكة.

وتكون الشركة البترولية العملاقة بمتابعة الإنتاج اليومي من النفط في المملكة وكيفية الحصول على المشتقات البترولية التي يعتمد عليها فئات المجتمع، كما يتم تحديد اسعار البنزين والمشتقت البترولية، الكيروسين والديزل وغيرها، حسب الاسعار العالمية للنفط والتي تتأرجح بين الصعود والهبوط حسب العديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية وكذلك السياسية، وتسهم المملكة في استقرار اسعار البترول العالمية بشكل كبير حيث تعتبر المنتج الأكبر للنفط بما يؤدي لاستقرار الاقتصاد العالمي واستقرار إلى حد ما في أسعار النفط.

أسباب تأرجح أسعار البنزين

يعتمد سعر البنزين، كمنتج من المنتجات البترولية، على كمية الإنتاج وتكلفة هذا الإنتا، ومدى الإقبال والطلب عليه ومن المؤكد أن الطلب عليه في المملكة يتزايد بشكل كبير مع النمو المتطرد في المجتمع وارتفاع استهلاك الطاقة بالعديد من المجالات الصناعية والسيارات والنقل، والتي تعتمد اكثر على المنتجات البترولية.

أسعار البنزين الجديدة في يناير 2022 حسب شركة أرامكو

قامت شركة أرامكو مساء الأحد بالإعلان عن مراجعتها لأسعار البنزين داخل المملكة، وكانت الشركة قد قامت بتثبيت الاسعار في خلال الشهور الثلاثة الماضية بينما تم رفع أعار يناير 2022 بشكل طفيف لتكن كالتالي:

أسعار البنزين 91: 1.62 ريال لكل لتر، بينما كان 1.44 ريال في شهر ديسمبر الماضي بزيادة 13 هلله.

بينما كان “بنزين 95” : بسعر 1.75 ريال لكل لتر ، وكان الشهر الماضي 1.58 ريال.

موعد تطبيق أسعار الوقو الجديدة بالمملكة

تقوم شركة أرامكو بمراجعة اسعار البنزين والمواد البترولية شهريا في العاشر من الشهر الميلادي على أن يتم تطبيق القرارات في اليوم الحادي عشر، وقد قامت الأحد مساء بتحديد أسعار البترول على أن يتم تيق الأسعار والارتفاعات الجديدة فيها صباح الثلاثاء 11 يناير 2022.