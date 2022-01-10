نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفعة 50 حساب المواطن موعد إيداعها وصرفها وكيفية الاستعلام بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدفعة 50 حساب المواطن ، منذ انطلاق برنامج حساب المواطن وهو حديث كل الأوساط السياسية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية، فهو على الصعيد السياسي يبهر الجميع بالجهود المبذولة من الحكومة السعودية لرفع مستوى معيشة الفرد، وعلى الصعيد الاجتماعي يعتبر وسيلة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، لأنه يقدم دفعة يتم صرفها بشكل منتظم، وكل المنتفعين من الحساب المسجلين به يبحثون لمعرفة موعد صرف الدفعة 50 من حساب المواطن، وما هي خطوات الاستعلام، أو الشروط التي يجب توافرها من أجل الانضمام بالبرنامج.

الدفعة 50 حساب المواطن

تم إطلاق البرنامج في شهر ديسمبر عام 2017، ومنذ ذلك الوقت.

وجميع القائمين على البرنامج يضعون نصب أعينهم مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا لمواجهة أعباء الحياة والغلاء.

بدعم نقدي يصرف بشكل دوري شهريًا في وقت محدد، وأيام قليلة تفصلنا عن موعد صرف الدفعة 50 من حساب المواطن.

ولقد تم تخصيص اليوم العاشر من كل شهر ميلادي لصرف دفعة حساب المواطن، وإذا صادف يوم إجازة يتم ترحيله لليوم السابق أو الذي يليه.

وبهذا سيكون موعد صرف الدفعة 50 من حساب المواطن تحديدًا في اليوم العاشر من شهر يناير 2022، الموافق في 7 جمادى الآخر 1443ه.

والذي سيوافق اليوم الاثنين وبما إنه لن يكون عطلة رسمية سيتم إيداع الدفعة 50 في حساب المنتفعين في اليوم العاشر من يناير 2022.

ولقد أوضح مصدر مسؤول بالبرنامج في حالة الرغبة في تغيير الايبان البنكي لصرف الدفعة 5 من حساب المواطن يجب زيارة الموقع ثم:-

تسجيل الدخول.

كتابة تفاصيل الطلب.

كتابة بيانات الحساب البنكي الجديد.

خطوات الاستعلام عن نتائج في برنامج حساب المواطن 2022-1443

خطوة الاستعلام عن نتائج أهلية القبول في برنامج حساب المواطن، من أهم الخطوات التي يجب القيام بها، حتى يستطيع المنتفعين معرفة استحقاقه للحصول على الدفعة.

و للاستعلام يشترط زيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن ثم إتباع ما يلي من خطوات:-

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم اضافة رقم الهوية.

الضغط على استعلام موعد حساب المواطن.

ادخال رمز التحقق المرسل.

تأكيد الهوية.

الضغط على بحث ثم الانتظار قليلًا لتحميل البيانات الخاصة بالمستخدم، ويتضح فيها إن كان يستحق الدعم أم لا.

خطوات تحديث بيانات حساب المواطن

بين الحين والآخر يتطلب قيام المستخدمين بتحديث البيانات الخاصة بهم، هذا بالإضافة إلى أنه من الضروري إذا تغيرت بعض الأمور في البيانات السابق إدخالها يتوجب القيام بتحديثها، حتى يضمن استمرار صرف الدفعة في موعدها المحدد، والتحديث سيتوجب زيارة الموقع الرسمي للبرنامج:-