تسجيل إعانة التأهيل الشامل sso.hrsd.gov.sa شروط التسجيل عبر المنصة الوطنية الموحدة

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عمر شويل - جدة تسجيل إعانة التأهيل الشامل sso.hrsd.gov.sa والذي يستمر متاحا على رابط وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة، حيث تتيح الوزارة استقبال طلبات الحصول على رواتب التأهيل طوال العام بينما يجب التحديث في بيانات المستفيدين القدامي لضمان الحصول على الرواتب، ويتم تحديد شروط خاصة لقبول تسجيلات التأهيل بالوزارة كما تقوم بتخصيص تاريخ محدد لصرف الراتب الشهري وإيداعة بالبنوك بينما يقوم كل بنك بتحديد ألية الصرف للمستفيدين.

تسجيل إعانة التأهيل الشامل sso.hrsd.gov.sa شروط التسجيل الإلكتروني عبر المنصة الوطنية الموحدة

تقوم وزارة التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة الكبرى، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتخصص في طلبات الحصول على الدعم النقدي لكل من المعاقين وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وأصحاب الغصابات الكبيرة في الحوادث، والتي أصبحت تعيقهم عن العمل، وفق عدد من الشروط والمعايير، ويتم استقبال الطلبات طوال العام من الفئات المقررة للمواطنين على أن يتم التسجيل بالطريقة المحددة مع إرفاق المستندات المطلوبة.

وزارة التنمية الاجتماعية والضمان الاجتماعي ورواتب التأهيل

تقوم الوزارة بالاهتمام بفئات المجتمع الغير قادرة على العمل ولها دخل شهري لا يتناسب مع مصروفات الحياة، حيث تتيح رابط تسجيل المواطنين وتحديد الفئة التي يتم التسجيل فيها، رواتب الضمان الاجتماعي أو التأهيل الشامل، ويتم وضع عدد من المعايير لكل فئة منهم، حيث قامت الوزارة بتغيير رابط تسجيل الضمان الاجتماعي لمستفيدي الضمان ليتم على رابط الضمان المطور الجديد بينما يستمر أصحاب التأهيل الشامل بالوجود على الرابط القديم لحين أن تقوم الوزارة بتغيير الرابط أو بفتح باب التحديث.

شروط تسجيل إعانة التأهيل الشامل

وضعت وزارة التنمية الاجتماعية عدد من الشروط والتي تتلخص في:

لابد من الخضوع تحت مظلة التأهيل، اي يكون من المعاقين خلقيا أو من اصابات بالعمل أو الشيوخ غير القادرين على العمل.

يتم إرفاق تقرير طبي شامل بحالة المستفيد على أن يتم اعتمادة من مؤسسة حكومية ويتم تحديثة بشكل دوري لضمان استمرار الاستحقاق.

لا يقل صرف رواتب التأهيل الشامل عن 45 عام مع إرفاق تقرير عن عمر الإعاقة لديه.

يكون الدخل الشهري للمستفيد الأعزب لا يزيد عن 2400 ريال وللمتزوج لا يزيد عن 4000 ريال.

المرفقات المطلوبة للتسجيل

يتم إرفاق التقرير الطبي الحديث والذي يفيد بمدى الإعاقة وعمر الإعاقة، وهل هي إعاقة مؤقتة أو دائمة، مع الهوية الوطنية وصورتين حديثين وأربعة صور إضافية،كما يجب إرفاق ما يفيد بقيمة الدخل الشهري له.

تسجيل إعانة التأهيل الشامل من وزارة التنمية الاجتماعية