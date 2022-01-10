احجز وحدتك السكنية وانتظر الإستلام فى مشروع الإسكان التنموي الخطوات والشروط

تقدم منصة سكني خدماتها للمواطنين وكل من يحتاج الى وحدة سكنية وتنطبق عليه شروط الاستحقاق سوف تتوفر له وحدة سكنية تماشيا مع رؤية المملكة في تملك المواطنين للوحدات السكنية وكل من يطلب تحقيقا لرؤية المملكة 2030، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية عن مشروع الإسكان التنموي المقدم من وزارة الإسكان ووزارة الضمان الاجتماعي ويعتبر مشروع الإسكان التنموي من الخدمات الاجتماعية التي تتيحها الحكومة في المملكة العربية السعودية لمساعدة المواطنين محدودي الدخل حيث إنه بلغ عدد الوحدات المقدمة من منصة الإسكان التنموي 20 ألف وحدة سكنية وحددت الوزارة عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم حتى يستطيع الحصول على الوحدة السكنية وهو ما نوضحه بالمقال خطوات التسجيل في مشروع الإسكان، وكيفية التقديم ورابط التقديم وشروط الاستحقاق حيث أن وزارة التضامن الاجتماعي حريصة كل الحرص على توفير حياة كريمة إلى جميع المواطنين في المملكة ويعتبر مشروع الإسكان التنموي هو أحد خطوات الوزارة لتوفير حياة ومستوى معيشة مناسب للمواطن السعودي ويهدف المشروع إلى توفير مسكن لائق يتناسب مع الدخل المحدود للمواطنين الراغبين في تملك وحدة سكنية.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل في مشروع الإسكان التنموي:

يجب توفر عدة شروط للتسجيل وحجز وحدة سكنية اهم هذه الشروط مايلي:

يستحق التسجيل للمواطن السعودي الجنسية.

أن يكون عمر المتقدم 25 عاماً فأكثر.

يشترط للتسجيل أن يكون المتقدم مسجل في الضمان الاجتماعي من قبل.

يشترط للتسجيل أن يكون المتقدم من الفئات الأكثر احتياجاً خاصة الأسر ذات الدخل المنخفض المحتاجة وليس له مسكن مسجل باسمه.

من الضروري ألا يمتلك وحدة سكنية من مشروعات اللإسكان السعودي

الشروط الواجب توافرها للتسجيل في مشروع الإسكان التنموي لذوي الاحتياجات الخاصة:

يشترط أن يكون الشخص المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة

يشترط أن يكون عمر المتقدم 25 عام فأكثر.

ضرورة تقديم كافة المستندات التي تثبت حالته الصحية

الخطوات الواجب توافرها للتقديم في مشروع الإسكان التنموي :

لكي يتم التسجيل والتقديم في مشروع الاسكان التنموي يجب اتباع الخطوات الاتية: