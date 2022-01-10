استعلم وشوف إسمك من المقبولين في الضمان الإجتماعي المطور خطوات ورابط الإستعلام

بعد أن سجل الكثير من المواطنين طلبهم فى دعم الضمان الاجتماعي المطور يبحث كل من تقدم بطلب عن هل قبل طلبه أم لا؟ وهنا ننشر كيفية الاستعلام عن الأسماء المقبولة في دعم الضمان الاجتماعي وهل قبل اسمه بعد أن توفرت الشروط للحصول على الدعم وكما ننشر رابط الاستعلام وكذلك طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي المطور، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن أسماء المقبولين في نظام الضمان الاجتماعي المطور حيث أن نظام الضمان الاجتماعي يهدف إلى تقديم الدعم المالي إلى المواطنين في المملكة ومحدودي الدخل ولكن وضعت وزارة الموارد البشرية عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على الدعم من تتوفر فيه شروط وآليات الحصول على الدعم سيجد نفسه قبل طلبه فى الضمان الاجتماعي المطور.

كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين في نظام الضمان الاجتماعي المطور:

للاستعلام عن قبولك في دعم الضمان الاجتماعي المطور يجب اتباع الخطوات الاتية:

الشروط المطلوب توافرها للتقديم في الضمان الاجتماعي:

يجب ان يكون سعودي الجنسية.

أن يكون له سجل تجاري نشط

من الضروري عدم امتلاكهم لأي أراضي أو أملاك.

يشترط أن يكون عمر الشخص المتقدم كحد أدنى 35 عاماً

كما يجب أن يكون الدخل الشهري للمتقدم أقل من معاش الضمان الاجتماعي.

يشترط للحصول على دعم الضمان الاجتماعي أن يكون الموظف حاملًا للجنسية السعودية، ومقيمًا بشكل دائم في المملكة

قد اوضحت الوزارة البعض من المعايير الخاصة بالموظفين من خلال صفحتها الرسمية التي تتعلق باستخدام الثروة المحددة في اللائحة التنفيذية للنظام بحيث يحسن توزيع التعويض الممنوح له.

من الضروري ألا يمتلك الموظف أصولًا ذات قيمة.

كيفية التسجيل للحصول على دعم الضمان الاجتماعي: