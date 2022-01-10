بضغطة واحدة تسدد ديونك سلفة تودع فى حسابك 5000 ريال خلال دقائق دون ضامن

سلفة تفك ازمتك وتخلصك من تعثرك في سداد ديونك والإنفاق على اسرتك حتى يتم صرف مرتبك أو يتم وجود سيولة مالية لفك أزمتك فهي تقرضك مبلغ مالي عاجل وفوري لحل مشكلة مادية عاجلة لاتحتمل التاخير، حيث يعتبر تمويل سلفة أحد التمويلات الشخصية التي توفرها منصة سلفة لسداد الديون الفوري لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، ويتميز تمويل سلفة بأنه سريع وفوري، وقد حددت منصة سلفة علي موقعها الإلكتروني مجموع من الشروط التي يجب توافرها قبل التقديم على تمويل سلفة، وهو ما نوضحه فى مقالي وكما سنوضح كيفية التقديم على سلفة، ويمكن لأي فرد من أفراد المملكة الحصول عليه واستعماله في سداد الفواتير والديون، وهو تمويل يمكن استعماله في حالات الطوارئ،ويسدد هذا الدين لمنصة سلفة على أقساط مريحة وميسرة وبدون فوائد.

الشروط الواجب توافرها للحصول علي سلفة:

لكي تحصل على سلفة فورية يجب توافر عدة شروط اهمها مايلي:

على الشخص المتقدم للحصول على التمويل أن يكون سعودي الجنسية من الأصل.

يتراوح عمر المتقدم بين 18 حتى 60 عام ولا يتجاوز ذلك.

للحصول على سلفة ان يكون موظف وغير عاطل وقد مر عليه مدة عمل لاتقل عن ثلاثة شهور لمن يعمل بالقطاع الحكومي، و ستة شهور بالقطاع الخاص.

للحصول على سلفة يجب أن لا يقل الدخل الشهري 4000 ريال سعودي كحد أدنى.

كيفية الحصول علي تمويل سلفة بالخطوات:

لكي تحصل على تمويل سلفة يجب اتباع الخطوات الاتية:

ادخل على رابط منصة سلفة .

ثم بعدها الدخول على ايقونة إنشاء حساب.

ثم بعدها يجب ان نضغط على تسجيل الدخول.

ثم بعدها يجب ان تحديد قيمة التمويل وكذلك اختيار مدة السداد.

ثم عليك بكتابة وملء جميع البيانات المطلوبة، وارفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

ثم ترفع الاوراق الى المنصة لمراجعة الطلب والتاكد من توافر الشروط ثم بعدها يتم إيداع التمويل علي الفور في الحساب البنكي الخاص بالمتقدم.

كيفية تسجيل مستخدم جديد في منصة سلفة:

لبعض المستفيدين وطالبي الحصول على تمويل سلفة نعرض لكم كيفية تسجيل مستخدم جديد بمنصة سلفة كما يلي: