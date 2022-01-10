خطوات ورسوم تجديد الإقامة الجديدة في السعودية عبر منصة أبشر

تقدم منصة أبشر العديد من خدماتها للأفراد والمؤسسات والعمال وكافة المواطنين بالمملكة والمقيمين من كافة دول العالم للعمل بالمملكة، حيث يحتاج المقيمين بالمملكة الي تجديد الإقامة لهم ومن خلال دفع الرسوم المقررة من قبل الجوازات والتي سنذكرها بداخل المقال، وكما نقدم بداخل المقال كيفية تجديدها من خلال رابط أبشر، حيث أعلنت مصلحة الجوازات في المملكة عن رسوم تجديد الإقامة في المملكة 1443 وأشارت مصلحة الجوازات أن الرسوم تختلف باختلاف جهات العمل التي يلتحق بها الأشخاص كما أن الحكومة السعودية توفر العديد من المنصات الإلكترونية الخدمية التي يمكن من خلالها الاستعلام والبحث عن الخدمات بدون الحاجة إلى النزول من المنزل أو التوجه للمصالح الحكومية ويأتي ذلك في ضوء محافظة الحكومة السعودية على الوافدين والمقيمين بأراضيها واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية تخوفا من انتشار وباء اوميكرون المنتشر في كل دول العالم و تجنبا للاختلاط.

شروط تجديد الإقامة الجديدة في المملكة:

حيث أعلنت مصلحة الجوازات في المملكة عن الشروط التي يجب توافرها حتى يستطيع المقيم من تجديد الإقامة وهي كالتالي:

من الضروري أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الإقامة من الأشخاص المقيمين فعلياً على أرض المملكة العربية السعودية.

في حالة رغبة الشخص المقيم في تجديد الإقامة عليه أولاً أن يقوم بسداد المخالفات المرورية.

كما يشترط أن يكون لدى المتقدم تأمين صحي بالإضافة إلى جواز سفر ساري.

يقوم الشخص المتقدم بسداد كافة الرسوم التي فرضتها الإدارة للجوازات

كما يشترط أن لا يكون لدى المتقدم أبناء عمرهم أكبر من 21 عاماً.

كما يشترط عدم وجود أي أحكام أو قضايا على المقيم مخله بالشرف أو هروب.

رسوم تجديد الإقامة :

قامت إدارة الجوازات من خلال صفحتها الرسمية بوضع بعض الرسوم الضرورية التي تم دفعها عند رغبة الشخص المتقدم في تجديد الإقامة، ومن خلال هذا المقال نعرض هذه الرسوم وهي:

قد حددت رسوم تجديد الإقامة لفئة العمالة المنزلية خلال العام الواحد مبلغ مالي قدره 600 ريال سعودي.

بينما أشارت إلى أن رسوم تجديد الإقامة لهؤلاء الأشخاص العاملين بالقطاعات الخاصة مبلغ مالي قدره حوالي 650 ريال سعودي خلال العام الواحد.

بالإضافة إلى الرسوم الخاصة بالتجديد للإقامة في حالة أن المتقدمين من الموافقين للعاملين في القطاعات الخاصة والمؤسسات يجب دفع هذه الرسوم التي قدرها 2000 ريال سعودي.

كيفية تجديد الإقامة عبر منصة أبشر:

لتجديد الاقامة يجب اتباع الخطوات التالية: