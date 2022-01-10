خطوات الحصول على تمويل ميسر من شركة إمكان السعودية من بنك الراجحي

خطوات الحصول على تمويل ميسر من شركة إمكان السعودية هذا ما يبحث عنه عدد كبير جدا من المواطنين العاملين في القطاعات المختلفة الحكومي والخاص بالمملكة العربية السعودية، وهذا لأن تمويل إمكان المسير من أكثر التمويلات المسهلة التي تساعد كافة المواطنين في تلبية احتياجاتهم المالية دون الحاجة إلى كفيل او تحويل المرتب، كما أن تمويل إمكان يتميز بسرعة التمويلات التي يمكنك الحصول عليها وهذا لأن شروطها بسيطه جدا قد تكون متوفرة كافة الأشخاص المقبلين عن طلب التمويل، ولذلك سنقدم لكم طريقة الحصول على التمويل إمكان إلكتروني وشروط التمويل.

خطوات الحصول على تمويل ميسر من شركة إمكان السعودية

سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة للحصول على تمويل ميسر من شركة إمكان السعودية من بنك الراجحي حيث قد يصل قيمة التمويل عن 50000 ريال سعودي، وتقسيط لمدة تصل إلى 24 شهر، كما يعد خطوات تقديم التمويل من اسهل التمويلات وطريقة الحصول عليها هي:

اولا قم بإتصال جهازك بالانترنت ثم قم بتحميل تطبيق إمكان السعودي.

قم بتثبيت التطبيق التطبيق على جهازك ثم قم بالدخول عليه.

اختيار أيقونة طلب التمويل.

على الفور سيظهر أمامك نموذج طلب التقديم.

قم بكتابة البيانات المطلوبة من الاسم، رقم الهوية، رقم الجوال، محل الإقامة وغيرها من بيانات.

ثم قم بعد ذلك قم بتحديد قيمة التمويل المطلوبة وتحديد مدة السداد.

عليك رفع كافة المستندات المطلوبة من صورة الهوية، شهادة الميلاد وغيرهم.

قم بالضغط على ارسال طلب التمويل.

سيتم النظر في طلبك وخلال أيام قليلة سيتم الرد عليك سواء برفض الطلب أو بالقبول ومعرفة طرق الحصول على التمويل.

شروط الحصول على طلب التمويل الميسر من إمكان

لقد وضع إدارة إمكان بعض من الشروط والأحكام لقبول طلب الحصول على التمويل الميسر، والشروط هي: