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عمر شويل - جدة رابط منصه مدرستي 1443 وطريقة تسجيل دخول الحصص بالسعودية، أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن إطلاق دورات التعليم عن بعد، ومن خلال وزارة التربية والتعليم من خلال موقع البوابة الإلكترونية لمنصة مدرستي، تم إطلاق رابط الدخول لتسجيل الحضور والغياب.

منصة للطلاب على اختلاف مستوياتهم التعليمية بعد جائحة فيروس كورونا، في هذا المقال سنتعرف على إحدى هذه الخدمات وكيفية التسجيل والتسجيل في الدورات.

رابط منصه مدرستي 1443 وطريقة تسجيل دخول الحصص بالسعودية

منذ تفشي فيروس كورونا الجديد “كوفيد -19” حرصت وزارة التربية والتعليم السعودية على تحويل التعليم إلى تعليم إلكتروني من خلال منصات تعليمية لحماية سلامة الطلاب وتقليل التجمعات المدرسية.

لذلك تم إنشاء موقع على شبكة الإنترنت على شكل منصة تعليمية تسمى مدرستي تتعامل مع عملية التعليم عن بعد، حيث يحتوي النظام على عدد كبير من الخدمات التي تساعد الطلاب والمساعدين.

تم تصميم هذه المنصة التعليمية من قبل وزارة التربية والتعليم كمدرسة إلكترونية، وبالتالي استكمال عملية تعزيز التعليم وتحسين كفاءة نظام التعليم.

كيفية الدخول على الحصص في منصة مدرستي

نشير إلى أن المنصة التعليمية مدرستي تقدم للطلاب والمدرسين عددًا من الخدمات.

من أبرزها القدرة على الاطلاع على الجداول المدرسية والوصول إلى الدورات التي توفرها المنصة.

لذلك، يمكن للطلاب أخذ الدورات التي تم ترتيبها لهم داخل منصة التعليم عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

أولاً ، يجب النقر هنا لزيارة الموقع الرسمي لمنصة مدرستنا.

بعد ذلك، يقوم الطالب بتسجيل الدخول عن طريق إدخال حسابه وكلمة المرور.

الوصول إلى التواصل المجتمعي من خلال خيار الصفحة الرئيسية.

بمجرد دخوله إلى قسم الاتصال المجتمعي، يمكن للطالب التعرف على الدورات التعليمية المجدولة له ثم النقر على رابط الدورة المتاحة.

أخيرًا، يمكن للطلاب الدخول إلى الفصل الدراسي من خلال النقر على أيقونة (الانضمام إلى الفصل).

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كيفية التسجيل ورصد الغياب عبر منصة مدرستي التعليمية

كما ذكرنا، تعتبر عملية التسجيل والحضور على المنصة التعليمية مدرستي من أهم الخدمات التي تقدمها للطلاب والمعلمين إلى جانب أولياء الأمور.

من خلال هذه المنصة، يمكن للمدرسين وأولياء الأمور عرض حالات غياب الطلاب وحضورهم باتباع الخطوات التالية: