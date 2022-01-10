كيفية التسجيل في التأهيل الشامل 1443 والشروط اللازمة للحصول على إعانة التأهيل من وزارة الموارد hrsd.gov.sa

كيفية التسجيل في التأهيل الشامل 1443 يعتبر برنامج التأهيل الشامل هو أحد البرامج الذي يتم تقديمها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، والذي يهتم بتقديم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديم دعم شهري ثابت، وذلك لتوفير الاحتياجات اللازمة للفئات الأكثر احتياجا من ذوي الاحتياجات الخاصة في السعودية، ويبحث عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن كيفية التسجيل في هذا البرنامج الخاص بدعم التأهيل الشامل وكذلك الشروط اللازمة، يمكن معرفة رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد (sbis.hrsd.gov.sa) كما اننا سوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية التسجيل في برنامج التأهيل الشامل 1443 والتعرف على الشروط والضوابط اللازمة للقبول في البرنامج.

كيفية التسجيل في التأهيل الشامل 1443

يعد برنامج التأهيل الشامل والذي يتم طرحه من قبل الحكومة السعودية متمثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية واحد من أهم أشكال الدعم التي توفر حياة سليمة من خلال راتب شهري ثابت يتراوح ما بين 4 آلاف حتى 20 ألف ريال سعودي المستحقين في جميع انحاء المملكة العربية السعودية، حيث يتم تحديد قيمة الدعم تبعا للفئة المستحقة ومدى الإعاقة التي يمتلكها المتقدم، ويتم التسجيل في برامج التأهيل الشامل مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية.

شروط التسجيل في التأهيل الشامل 1443

هناك بعض الشروط التي تم تحديدها لكي يتم التسجيل في برامج التأهيل الشامل وهي على النحو التالي.

من الضروري أن يكون المتقدم للحصول على دعم التأهيل الشامل سعودي الجنسية.

ألف يزيد العمر الخاص بالمتقدم عن 45 عام.

أن يكون المتقدم لديه حساب بنكي يتم استلام المبلغ الخاص بالدعم من خلاله.

يتم تقديم المستندات المطلوبة للوزارة.

من الضروري التسجيل لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية.

أن يتم تلقي العلاج في أحد المستشفيات الحكومية على نفقة الحكومة السعودية.

الاستعلام عن القبول ببرنامج التأهيل الشامل