متى عودة الدراسة 1443 عودة الدراسة في السعودية للمرحلة الابتدائية

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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد عودة الدراسة في السعودية من جديد خاصة للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، كانت وزارتا الصحة والتعليم قد أصدرت بيان مشترك أعلنت خلاله استئناف الدراسة بشكل حضوري لكل الطلاب في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال لكل من هم أقل من 12 عام وذلك في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية.

متى عودة الدراسة 1443 عودة الدراسة للمدارس الابتدائية ورياض الأطفال

كانت وزارة التعليم والصحة قد قررت عودة المدارس من جديد بشكل حضوري بداية من الأحد 23 يناير 2022 مع استمرار عمليات التعليم عن بعد وذلك لأي من الطلبة التي يتعذر عليهم الحضور لأسباب صحية.

يذكر أن قرار وزارة التربية والتعليم والصحة جاءت نتيجة لتكامل الجهود المختلفة بين وزارتي التعليم والصحة في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية خاصة بعد قرار العودة الحضورية لطلبة المرحلتين المتوسط والثانوية، وجاء قرار عودة طلاب المرحلة الابتدائية لاستكمال جهود المملكة في الوصول إلى نوع من الحصانة المجتمعية العالية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والصحة قد أعلنت تقديم كل الشكر لكل الأباء والأمهات نظرا لمتابعة أبنائهم وبناتهم في التعليم عن بعد وأكد أن هناك تطلع لإستمرار جهود العودة الحضورية في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.

هذا وتعمل وزارة الصحة تعمل على زيادة التباعد الاجتماعي والالتزام بتعليمات الجهات الصحية، وتسعى وزارة الصحة إلى عودة الدراسة حضوريا ولكن بشكل يضمن عدم الاختلاط وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والذي يفيد كل الطلاب والطالبات.

يذكر أن وزارة التعليم قد قررت في الوقت ذاته استبعاد الأنشطة الصيفية وغير الصفية والتي لا تحقق التباعد الاجتماعي، هذا وتم إلغاء الاصطفاف الصباحي وإيقاف العمل في المقاصف والكافتيرا وضرورة فحص درجات الحرارة والتأكد كذلك من ارتداء الكمامة وتنظيم عمليات الدخول والخروج.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني

يذكر أن وزارة التعليم قد قررت أن تكون اختبارات الفصل الدراسي الثاني حضورية لكل المراحل، في حين من لم يستطع الحضور لأسباب خارجة عن الإرادة، سيتم وقتها جدولة الاختبارات في الفصل الدراسي الثاني لكل من لديه مشكلات أو عذر صحي، وتستمر الدراسة عن بعد للطلاب ممن تقر وزارة الصحة بوجود موانع صحية تمنع استمرارهم في التعليم الحضوري.