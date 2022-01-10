نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل جديد حساب المواطن السعودي 2022 وشروط التسجيل في المقال التالي
خطوات تسجيل حساب مواطن كمستخدم جديد مهمة كل مواطن بالمملكة العربية السعودية حيث تعتبر من وسائل الدعم التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها وذلك لتزويدهم بالمساعدة التي يحتاجونها لتجاوز الظروف المعيشية الصعبة وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وللتمتع بحياة كريمة، كذلك لشراء جميع المتطلبات الأساسية الخاصة بهم، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني كيفية التسجيل للحصول على حساب مواطن جديد والشروط التي يجب الوفاء بها.
شروط التسجيل في حساب المواطن 2022
يجب على أولئك الذين يستوفون شروط التسجيل استيفاء سلسلة من الشروط حتى يتم تسجيلهم في حساب المواطن:
- يشترط في المتقدمين للتسجيل أن يكونوا مواطنين سعوديين باستثناء حاملي بطاقات التنقل، وأزواج وأبناء السعوديات والأجنبيات المتزوجات من مواطنين سعوديين.
- يجب أن يكون المتقدمون للتسجيل مقيمين دائمين في المملكة العربية السعودية، باستثناء المقيمين في الملاجئ أو السجون الحكومية.
- البيانات التي يدخلها الفرد أثناء التسجيل يجب أن تكون متوافقة مع البيانات المقدمة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.
خطوات تسجيل جديد حساب المواطن 2022
تم توفير خدمة التسجيل الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن من خلال رابط تسجيل الحساب الجديد وسنعرض لك أدناه خطوات التسجيل:
- يجب على المستخدم أولا إدخال رابط ينقله مباشرة إلى بوابة حساب المواطن ، والتي يمكن الوصول إليها عبر الرابط الرسمي وهو www.ca.gov.sa.
- بعد ذلك يجب الضغط فوق رمز التسجيل الجديد.
يجب على المستخدم تسجيل جميع البيانات اللازمة في الحقول المخصصة له بشرط أن تكون البيانات التي أدخلها دقيقة تماما مثل: رقم الهوية، تاريخ الميلاد الهجري، رقم الهاتف الجوال، قم بتأكيد رقم الهاتف المحمول، أدخل رمز التحقق المرئي.
- بعد القراءة بعناية يجب الضغط على أيقونة أوافق على شروط وأحكام حساب المواطن.
- يجب الضغط على أيقونة (تسجيل).
- سيتحقق النظام من جميع البيانات المسجلة.
- بعد ذلك سوف ستصلك رسالة تحتوي على كلمة مرور مؤقتة على الهاتف يجب عليك إدخال كلمة المرور المؤقتة لتفعيل الحساب الجديد.
- سيعرض البرنامج الصفحة التالية لتأكيد إتمام عملية التسجيل بنجاح.
- ثم يمكنك تسجيل الدخول من جديد.
- في الخطوة التالية يجب كتابة اسم المستخدم في الحقل المعد لذلك وكلمة المرور المؤقتة، ومن ثم إعادة كتابة رمز التحقق المرئي.
- هنا يجب الضغط على أيقونة (تسجيل الدخول).
- أخيرا بعد الانتهاء من تسجيل الدخول سوف ينتقل بك الموقع إلى صفحة جديدة مخصصة لتغيير كلمة المرور ليصبح لديك حساب جديد بحساب المواطن.
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