خطوات تسجيل جديد حساب المواطن السعودي 2022 وشروط التسجيل

خطوات تسجيل حساب مواطن كمستخدم جديد مهمة كل مواطن بالمملكة العربية السعودية حيث تعتبر من وسائل الدعم التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها وذلك لتزويدهم بالمساعدة التي يحتاجونها لتجاوز الظروف المعيشية الصعبة وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وللتمتع بحياة كريمة، كذلك لشراء جميع المتطلبات الأساسية الخاصة بهم، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني كيفية التسجيل للحصول على حساب مواطن جديد والشروط التي يجب الوفاء بها.

شروط التسجيل في حساب المواطن 2022

يجب على أولئك الذين يستوفون شروط التسجيل استيفاء سلسلة من الشروط حتى يتم تسجيلهم في حساب المواطن:

يشترط في المتقدمين للتسجيل أن يكونوا مواطنين سعوديين باستثناء حاملي بطاقات التنقل، وأزواج وأبناء السعوديات والأجنبيات المتزوجات من مواطنين سعوديين.

يجب أن يكون المتقدمون للتسجيل مقيمين دائمين في المملكة العربية السعودية، باستثناء المقيمين في الملاجئ أو السجون الحكومية.

البيانات التي يدخلها الفرد أثناء التسجيل يجب أن تكون متوافقة مع البيانات المقدمة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.

خطوات تسجيل جديد حساب المواطن 2022

تم توفير خدمة التسجيل الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن من خلال رابط تسجيل الحساب الجديد وسنعرض لك أدناه خطوات التسجيل: