خطوات التسجيل في جمعية طريف الخيرية السعودية للمساعدات الإنسانية وأهم خدماتها

خطوات التسجيل في جمعية طريف الخيرية السعودية هذا ما سأقدمه لكم من خلال هذا المقال، هناك العديد من الخدمات التي تقدمها الجمعية لخدمة المواطنين السعوديين و تلبية احتياجات الأسر الفقيرة بتقديم كافة وسائل المساعدة، وانتشرت كثيرا الاعمال الخيرية التي قدمتها الجمعية الخيرية في الفترة الاخيرة بالاخص بعد ظهور جائحة كرونا وانتشار الأوبئة والأمراض وهذا عرض العديد من الاسر الى التوقف عن العمل وحرصت الجمعية على تقديم المساعدات لكافة الأسر التي تعرض الي الأذى من الجائحة، ولهذا سنقدم لكم خطوات التسجيل في جمعية طريف الخيرية سواء كمتبرع أو للمساعدة.

خطوات التسجيل في جمعية طريف الخيرية للمساعدات الانسانية

لكي تستطيع الحصول على مساعدات من جمعية طريف الخيرية لابد من تسجيل في الجمعية إلكتروني بالخطوات التالية:

اولا قم بالتوجه إلى الموقع الرسمي جمعية طريف الخيرية.

سيظهر أمامك الصفحة الرئيسية للموقع قم بالنقر على تسجيل الدخول إلى جمعية طريف الخيرية كمستفيد.

على الفور سيتم ظهور نموذج التسجيل.

قم بملئ بيانات الشخصية المطلوبة من الاسم و رقم الجوال، جهة العمل، محل الإقامة.

عليك التأكد من صحة البيانات.

ثم قم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام.

ثم قم بالضغط على أيقونة التالي.

قم بتحديد الحالة الاجتماعية.

ثم ادخال البريد الإلكتروني و كلمة المرور.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تسجيل الطلب.

هكذا تم تسجيلك كمستفيد في جمعية طريف الخيرية السعودية للمساعدات الإنسانية.

خدمات طريف الخيرية للمساعدات الانسانية

تعد منصة طريف الخيرية من اشهر وافضل الجمعيات الخيرية التي تعمل على مساعدات المواطنين والأسر المحتاجة، تقوم جمعية طريف الخيرية على المساعدات التي يقدمها المتبرعين، وهناك العديد من الخدمات التي تهدف إليها الجمعية ومن أهم هذه الخدمات ما يلي: