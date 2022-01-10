“naw” الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 50 دفعة يناير 2022 برقم الهوية الوطنية

متابعينا عبر موقع ثقفني أعلن برنامج حساب المواطن عبر موقعة الرسمي على تويتر، عن بدأ الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 50، اليوم الإثنين الموافق 10 من شهر يناير لعام 2022، ودعا المواطن المسجلين في البرنامج للدخول على الموقع الإلكتروني برقم الهوية الوطنية، ومعرفة مبلغ الدعم وبعدها يمكنهم سحب القيمة من حساباتهم البنكية المعتمدة والرسمية عبر الحساب، وكانت هناك حالة كبيرة من الترقب لإيداع المبالغ الخاصة بالمستفيدين في حساباتهم البنكية، نظراً لأن المستفيدين من البرنامج من الفئات التي تعاني بشدة نتيجة الظروف الاقتصادية، التي سببها فيروس كورونا وأيضاً الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة السعودية، بناءً على رؤية المملكة 2030 التي تهدف لتنوع مصادر الدخل.

رابط الاستعلام عن حساب المواطن

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج ca.gov.sa .

. تسجيل البيانات المطلوبة للمرور وهي الاسم ورقم الهوية الوطنية وكلمة السر.

تسجيل رقم التحقق المرئي في أسفل الشاشة.

الضغط على زر أستعلام عن الدعم.

شوط الاستحقاق في حساب المواطن

أن يكون المواطن سعودي الجنسية. تنطبق عليه شروط وضوابط البرنامج المحددة للاستحقاق. أن يكون من المقيمين بصفة دائمة داخل الأراضي السعودية طوال العام. لا يكون من المستفيدين من برامج الدعم السعودية المشابهة ولا يكون يسكن في أي من دور الإيواء الحكومية.

استعلام عن حساب المواطن الدفعة 50

بداية من عام 2017 مع أطلاق البرنامج أول دفعاته حتى الشهر الجاري شهر يناير عام 2022، أصبح برنامج حساب المواطن من أكبر البرامج التي تغطي فئة كبيرة تقدر بالملايين للدعم النقدي، وحصل على العديد من الجوائز العالمية والإشادات الدولية، كونه يساعد الفئات الأقل دخلاً في ظل الظروف الاقتصادية والتي يتأثر بها أكثر أصحاب الدخول البسيطة.

بدأ صرف حساب المواطن شهر يناير

مع اليوم العاشر من كل شهر يبدأ البرنامج في إيداع المبالغ التي تم تخصيصها للمستفيدين في حساباتهم البنكية، بعد أن يكون قد تم نزول نتائج الأهلية والاستحقاق وبعد صرف الدفعة، يسمح البرنامج لمن لم يشملهم الصرف في تقديم اعتراض على نتائج الأهلية، ويتم فحص تلك الطلبات ومن يثبت أحقيته يتم الصرف له فوراً بعد التأكد من أهليته.