منصة برنامج ريف الإلكترونية.. طريقة التسجيل في دعم ريف ورابط الاستعلام عن الدعم الريفي للأسر المنتجة

منصة برنامج ريف الإلكترونية، تتزايد نسبة البحث عن طريقة التسجيل في دعم ريف، وذلك من المواطنين العاملين في قطاع الزراعة والأسر المنتجة الراغبين في الاستفادة من الدعم المادي الذي تقدمه وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويعتبر هذا الدعم المالي غير مسترد يحصل عليه المستفيد من أجل تطوير المشروع الزراعي الخاص به أو تطوير أحد المشاريع التي يعملها بها ويدعمها برنامج ريف، ولا بد من إلتزام المستفيد بجميع شروط دعم الريف سواء المزارعين أو الأسر المنتجة، وتسعى الحكومة السعودية من خلال هذا البرنامج إلى زيادة وخلص فرص العمل للعاطلين والباحثين عن العمل، كما تعمل التوطين والاستقرار الزراعي.

منصة برنامج ريف الإلكترونية

هي منصة أو بوابة تم تخصيصها من أجل أن يقوم المواطنين في التسجيل في برنامج ريف الحكومي، حيث تحتوى على إستمارة إلكترونية يقوم المواطن المتقدم بكتابة وإدخال العديد من البيانات المطلوبة مثل اسم المواطن ورقم الهوية ورقم الهاتف المحمول وعدد آخر من البيانات، وبعد انتهاء تقديم الطلب ينتظر المتقدم زيارة مشرف المشروع له زيارة ميدانية، ثم بعد ذلك تتم مراجعة الطلب المقدم خلال فترة عمل تبلغ 60 يوم، وفي حالة استحقاق المواطن للأهلية وتطابق الشروط مع الطلب المقدم، يبدأ صرف الدعم له في حسابه البنكي، ويسارع الكثير من المواطنين للتعرف على طريقة التسجيل في دعم ريف وسنتعرف عليها بالخطوات في السطور التالية.

طريقة التسجيل في دعم ريف

سهلت وزارة البيئة والمياه والزراعة، امكانية التسجيل في دعم ريف جميع المواطنين في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث أكدت على أن آلية وإجراءات التسجيل تكون بشكل إلكتروني عبر البوابة الإلكترونية لدعم ريف، ويتم ذلك من خلال القيام باتباع الخطوات والشرح التالي خطوة بخطوة، كما يجب عليك عند التسجيل مراعاة كتابة البيانات بدقة.

في البداية قم بتسجيل الدخول إلى بوابة ريف الإلكترونية. الآن قم باختيار البدء في طلب الدعم. انقر على تسجيل قم اكتب البيانات المطلوبة والخاصة بالمتقدم. ثم ترفق وترفع الأوراق والمستندات المطلوبة منك ويجب أن تكون رسمية. يتم ارسال رسالة تأكيد إلى رقم هاتفك المحمول تحتوى على كود التحقق الذي يجب ادخاله. بعد الانتهاء سجل الدخول مرة آخرى وأدخل رقم حسابك البنكي.

شروط الحصول على دعم ريف