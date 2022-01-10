نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حساب ساعات العمل الإضافية في المملكة العربية السعودية والقانون المتعلق بالساعات الإضافية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل العديد من الأشخاص الوافدين حول الطريقة المتبعة لحساب ساعات العمل الإضافي، حتى يتم التعرف على حقوقه وواجاباته، وأيضاً التعرف على مدى أحقية هذا الأمر، هل يحتاج إلى زيادة فترة ساعات عمله، فكل هذه الأمور سنتعرف عليها في مقالنا، نظراً لاختلاف القوانين في حساب الأجر الذي دفع.

ساعات العمل الإضافية في المملكة العربية السعودية

تعد ساعات العمل الإضافية بمثابة ساعات إضافية يلزم بها العاملين، وهي إضافة عن الساعات القانونية التي يقوم عقد العمل بتحديدها بين الشركة والموظف، وألا يجب أن تتخطى ساعات العمل الأساسية عن 10 ساعات كل يوم، للمحافظة على صحته العامة، وحتى يضمن قدرته الإنتاجية، ولهذا قامت العديد من الدول بسن القوانين بشكل يضمن المحافظة على حقوق العمال والموظفين.

كيفية حساب ساعات العمل الإضافية

يتم حساب عدد ساعات العمل الإضافية في المملكة العربية السعودية التي تتخطى عدد الساعات الأساسية، تبعاً للمادة 107 للقانون، وإليكم طريقة حسابها تفصيلاً مع ذكر مثال بسيط

يتم حساب أجر الساعة الواحدة في الشهر من خلال قسمة الراتب الأساسي على عدد أيام الشهر على عدد ساعات العمل اليومية، فعلى سبيل المثال إذا كان العامل يحصل على راتب قيمته 5000 ريال، فستكون 8 / 30 / 5000 = 20.8 ريال.

أما إذا كان الراتب الفعلي أو الشهري الخاص بالعامل، على سبيل المثال أن يكون 6000 ريال، فسيتم احتساب أجر الساعة الواحدة 8/ 30/ 6000= 25 ريال.

وبهذا سيتم حساب قيمة الساعة الإضافية الواحدة عن طريق ضرب الساعة الإضافية في عدد الساعات الإضافية للعامل.

ساعات العمل الأساسية في السعودية

هناك ساعات عمل أساسية في المملكة العربية السعودية، يضمنها قانون العمل السعودي، وذلك يكون تبعاً للمادة 98 من القانون، وإليكم ساعات العمل الأساسية في السعودية، وهي كالتالي:

عدم تخطي ساعات العمل الأساسية للعاملين عن 8 ساعات بشكل يومي، و 48 ساعة كل أسبوع.

عدم تخطي عدد ساعات العمل عن 6 ساعات كل يوم، 36 ساعة كل أسبوع.

قانون ساعات العمل الإضافية

المادة 107 في قانون العمل السعودي، ينص على إجبار أصحاب العمل بدفع فلوس مقابل ساعات العمل الإضافية لجميع العاملين والموظفين، وهذا إذا تجاوز العامل ساعات عمله المحددة.