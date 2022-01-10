نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في البريد السعودي واصل 1443 الخطوات بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في البريد السعودي واصل؛ يعمل البريد السعودي واصل على تقديم مجموعة من الخِدْمَات التي تخدم كل من الأشخاص والمؤسسات سواء كان داخل المملكة العربية السُّعُودية أو خارجها حيث يستفيد من هذا البريد الأشخاص الذين يريدون استقبال الشحنات من الخارج وذلك يكون بحصولهم على العنوان الوطني ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح التسجيل في البريد السعودي واصل كما نقوم بذكر أهم النِّقَاط في هذا الموضوع.

التسجيل في البريد السعودي واصل

على الأفراد الذين يريدون التسجيل في البريد السعودي واصل أن يقوموا بإتباع بعض الخطوات التي تم وضعها حتى يكون الأمر سهل وميسر وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الولوج إلى الصفحة الخاصة بتسجيل الدخول على موقع العنوان الوطني.

ثم يقوم المستخدم بتدوين البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول وهي مثل (الرمز المرئي، كلمة المرور، اسم المستخدم، رَقَم الهُوِيَّة الوطنية، رَقَم الإقامة).

وبعدها مباشرة يتم تسجيل الدخول.

كيفية التسجيل في العنوان الوطني للأفراد

من الممكن أن يقوم المواطن في المملكة العربية السُّعُودية بالتسجيل في العنوان الوطني وذلك باستخدام رَقَم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بهم وذلك يتم بإتباع الخطوات الآتية:

الدخول لموقع سبل الإلكتروني.

النقر على زر التسجيل.

بعدها يتم اختيار رابط الأفراد.

ثم النقر على أيقونة المتابعة.

على الفرد أن يقوم باختيار نوع المستخدم.

تدوين الرَّقَم المطلوب وأيضاً تدوين التواريخ المطلوبة.

تسجيل عناوين الاتصال الخاصة بالشخص.

يتم بعد ذلك إنشاء اسم المستخدم وأيضاً إنشاء كلمة المرور والتأكد منها.

على المستخدم أن يقوم بالموافقة على الشروط والأحكام.

وبعدها يتم النقر على زر تسجيل.

تدوين كل من رمز التحقق وأيضاً رمز الصورة.

ثم النقر على رابط متابعة.

وبعد ذلك يتم الدخول على الحساب الذي تم عمله.

اختيار أيقونة إدارة العناوين.

القيام بتحديد العنوان الوطني.

ثم النقر على أيقونة تسجيل عنوان وطني.

تدوين التفاصيل الخاصة بالموقع.

النقر على زر التحقق من العنوان الوطني.

تدوين الرمز المرئي وبعدها يتم الضغط على زر تحقق.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على زر تسجيل.

وأخيراً وبعد القيام بالخطوات السابقة بطريقة صحيحة يكون قد تم التسجيل في العنوان الوطني للأفراد.

الاستعلام عن العنوان الوطني ١٤٤٣

من الممكن أن يستطيع كل من المؤسسات والأفراد من الاستعلام عن العنوان الوطني برقم الهُوِيَّة الوطنية وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

الذَّهاب إلى موقع سبل الإلكتروني.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول بتدوين كل من (رَقَم الهُوِيَّة الوطنية، كلمة المرور، الرمز المرئي).

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

بعد ذلك سوف تظهر قائمة إدارة العناوين يتم من خلالها اختيار العنوان الوطني الذي يتم الاستعلام عنه.

وأخيراً سوف تظهر جميع التفاصيل والمعلومات التي تخص العنوان الوطني.

كيفية التسجيل في العنوان الوطني للمؤسسات

يتم التسجيل في العنوان الوطني للمؤسسات بواسطة إتباع بعض الخطوات وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الذَّهاب المباشر إلى موقع سبل الإلكتروني.

وبعد ذلك يتم تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد.

يتم بعد ذلك تحديد عنوان المؤسسة وأيضاً الموقع وذلك بواسطة استخدام الخريطة.

ملء كافة البيانات المعلومات المطلوبة التي تخص المؤسسة.

ثم النقر على أيقونة تسجيل.

وأخيراً سوف يتم إرسال رسالة بتفعيل العنوان الوطني للمستخدم.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا فيه إلى التسجيل في البريد السعودي واصل كما عرضنا بعض النِّقَاط الهامة في هذا المجال مثل التسجيل في العنوان الوطني للأفراد وأيضاً للمؤسسات ونحن إلى ذلك قمنا بذكر طريقة الاستعلام عن العنوان الوطني.