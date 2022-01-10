نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وشروط تجديد الإقامة للمقيمين في المملكة العربية السعودية وخطوات دفع رسوم التجديد في المقال التالي
نلاحظ مدي أهمية تجديد الإقامة للمقيمين، فهو شئ هام للغاية لدي مجموعة كبيرة من المقيمين في المملكة،فالحكومة السعودية تقوم بإضافة شروط جديدة أو إدخال بعض التعديلات على أسعار تجديد الإقامة لجميع المقيمين، فمن الأمور الهامة أن يتعرف أي وافد الرسوم الواجب دفعها لتجديد الإقامة للمقيمين بعدما تنتهي فترة إقامته.
خطوات تجديد الإقامة للمقيمين
هناك مجموعة من الخطوات التي لابد من إتباعها، حتى يتم تجديد الإقامة للمقيمين، وإليكم الخطوات، كالتالي:
- على المواطن أن يقوم بالتوجه إلى منصة أبشر.
- الضغط على أيقونة خدمات الدفع الحكومية.
- تحديد رمز خدمات المقيمين.
- الضغط على أيقونة تجديد الإقامة.
- إدخال جميع البيانات الضرورية في المكان المخصص لها.
- سيتم رؤية رسوم التجديد التي يجب دفعها.
شروط تجديد الإٍقامة في المملكة
هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها على جميع الأشخاص حتي يتم تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية، وهي كالتالي:
- ضرورة سريان جواز السفر الخاص بالوافد، وألا يكون منتهي الصلاحية، حتى يتم الموافقة على طلب التجديد.
- ألا يكون مسجل عليه مخالفات مرورية على الوافد.
- ضرورة سريان التأمين الصحي على المقيم.
- أن يكون الوافد في المملكة العربية السعودية، حتى يتم تقديم طلب تجديد الإقامة.
- ألا يكون الوافد مطلوب بشكل قانوني بما يتعلق بالقضية، لأن هذا الأمر من شأنه يؤثر على طلب تجديد الإقامة.
- تسديد جميع رسوم التجديد.
خطوات دفع رسوم تجديد الإقامة
هناك مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها، لدفع رسوم تجديد الإقامة عن طريق موقع وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وإليكم هذه الخطوات، كالتالي:
- على المقيم أن يقوم بالتسجيل إلى الموقع الخاص بوزارة الداخلية.
- أن يقوم بتسجيل الدخول عبر الموقع من خلال تسجيل اسم الشخص وكلمة السر.
- اختيار خدمات الدفع الحكومية.
- تحديد خدمات المقيمين.
- على المقيم أن يقوم بتجديد الإقامة مع تسجيل المعلومات في المكان المخصص له.
- ستعرض الرسوم، وبعد ذلك النقر على أيقونة ادفع عن طريق مصرف الراجحي.
- إدخال جميع المعلومات، وبعد ذلك يتم النقر على أيقونة pay.
- ومن الجدير بالذكر أن يقوم الشخص بمعرفة رسوم تجديد الشقة تبعاً لرقم الإقامة، حتى يتم دفعها بالوقت المحدد.
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