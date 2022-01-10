نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف الدفعة الـ 50 من حساب المواطن يناير 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر منذ أيام ، عن صدور نتائج الأهلية للدفعة الخمسين من دعم حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية ، وذلك للمستفيدين المكتملة طلباتهم ومستوفي الشروط ، ووفق البيان الصادر فجر اليوم علي الصفحة الرسمية للبرنامج حساب المواطن ، فقد بدأ صرف الدفعة الـ 50 من حساب المواطن يناير 2022 ، وإيداع المبالغ المستحقة علي حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم وفق الشروط والضوابط الخاصة بالاستحقاق ، ومن خلال مقالنا نستعرض لكم حجم الدفعة الخمسين لشهر يناير 2022 وعدد المستفيدين ومقدار التعويضات عن الدفعة السابقة ، و إحصائية حساب المواطن لعام 2021 م ، ويمكنكم التعرف علي شروط الاستحقاق و كيفية تحديث بيانات حساب المواطن عبر موقعنا ثقفني.

صرف الدفعة الـ 50 من حساب المواطن يناير 2022

بدا فجر اليوم الاثنين 10 يناير 2022 صرف حساب المواطن دفعة رقم 50 من استحقاق حساب المواطن لشهر يناير علي حسابات المواطنين المكتملة طلباتهم :

كان برنامج حساب المواطن أعلن منذ أيام عن صدور نتائج الأهلية الخاصة بحسابات المستفيدين و موعد صرف حساب المواطن.

الدفعة الحالية هي رقم 50 وتخص الدعم لشهر يناير 2022 م.

إجمالي المنصرف حتي شهر 12 – 2021 م يعادل 109 مليار ريال.

أعلن برنامج حساب المواطن مجمل التعويضات كان 921 مليون ريال.

الدفعة الحالية تأتي مصحوبة بتعويضات الدفعة 49 لشهر ديسمبر 2021 م.

اشتراطات ومتطلبات التسجيل علي حساب المواطن

يمكن التسجيل في دعم حساب المواطن حساب المواطن وفق الاشتراطات التالية :

توفير المتقدم هوية وطنية وكارت عائلة.

تقديم كافة البيانات الخاصة بجهة عملة وراتبه الشهري موثقاً من جهة العمل.

الإفصاح عن بيانات أي دخول إضافية أو دعم موفر له من قبل الدولة بأي شكل آخر.

إدراج قيمة الدخل الشهري للزوجة في حال كانت من العاملين.

توافر حساب بنكي شخصي مفعل لمقدم الطلب.

عدم تخطي راتب الموظف المتقدم حاجز العشرون ألف ريال شهرياً.

ويجب تقديم كافة المستندات قبل موعد نزول حساب المواطن ليتم مراجعة الأهلية للاستحقاق و صرف الدعم ، الذي يكون في اليوم العاشر من كل شهر.

إحصائية حساب المواطن لعام 2021 م

في خضم إعلان برنامج حساب المواطن السعودي في العاشر من شهر يناير الجاري تحويل مستحقات الدفعة من حساب المواطن ، نستعرض أهم إنجازات البرنامج لعام 2021 م :

قدم البرنامج إجمالي 5.5 مليون خدمة.

تعامل البرنامج مع 366 شكوي من خلال خدمة صوتك مسموع.

تلقي مركز الاتصال في برنامج حساب المواطن 1.6 مليون مكالمة.

دعم حساب المواطن 15 ألف طلب تقني.

تلقي حساب المواطن علي منصة تويتر 627 ألف طلب وتفاعل معهم.

إجمالي 2.7 مليون طلب أهلية واستحقاق.

تم التحقق من 250 ألف مستند.

وينتظر الإعلان عن قيمة الدعم الكامل لدفعة يناير 2022 في وقت لاحق ، والاجمالي المالي لتعويضات الدفعة السابقة.