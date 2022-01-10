موافقة فورية 50,000 ريال تمويل إمكان بدون موافقة الكفيل وبلا تحويل الراتب

موافقة فورية عند طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل حيث يمنح التمويل حتى مبلغ 50,000 ريال سعودي بالتقسيط الميسر لمدة أربعة وعشرون شهر وهناك العديد من المواطنين السعوديين الذي يرغبون الحصول على التمويل لأنه مخصص لخدمة المواطن السعودي فقط لا غير ولكن شركة إمكان توفر العديد من التمويلات التي تخدم السعودي والمقيم تحت ضوابط وشروط محددة والتمويل الميسر يمتاز بتوفير التمويل النقدي بدون كفيل وبلا تحويل للراتب الشهري بفترة سداد طويلة الأجل تصل إلى سنتين على الأكثر بموافقة شركة إمكان للتمويل التابع إلى مصرف الراجحي السعودي.

أهم شروط للحصول على تمويل إمكان الميسر في المملكة

يطلب التمويل الميسر عن طريق شركة إمكان للتمويل توفير بعض الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على التمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري كذلك لا يطلب التمويل الشخصي الميسر توفير موافقة من كفيل أو ضامن سعودي الجنسية وسوف نوضح لكم اليوم كافة الشروط والضوابط المطلوبة لكي يستطيع العملاء التقديم الإلكتروني على التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل كالتالي:

تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة يحتاج توفير دخل شهري ثابت يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي في حالة إذا كان المتقدم خارج عملاء بنك الراجحي.

كذلك إذا كان من عملاء الراجحي يطلب منه دخل شهري من 2000 ريال سعودي بالمملكة.

إرسال تقرير سمة السعودي للشركة ويجب عدم تعثر العميل المتقدم السعودي بالمملكة عند التقديم عليه.

توفير سجل ائتماني قبل التقديم على تمويل إمكان الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

يبدأ التقديم من عمر 25 سنة حتى 60 سنة كحد أقصى للتقديم على التمويل الميسر بالشركة.

أهم مزايا الحصول على تمويل نقدي لدى شركة إمكان للتمويل