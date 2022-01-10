حساب المواطن يوضح حقيقة تأثير التسجيل في معلن عقاري على الدعم

حقيقة تأثير التسجيل في معلن عقاري على دعم حساب المواطن ؟، يعد من أبرز الأسئلة التي وردت على الحساب الرسمي للبرنامج على تويتر، خاصةً في ظل تأكيد البرنامج على أهمية الإفصاح عن الدخل الشهري، الذي يعد أحد شروط الأهلية، كما أن يتحدد دعم حساب المواطن بناءً على إجمالي الدخل الشهري، وقد أعلن البرنامج في وقت سابق المصادر المالية المستثناة من الاحتساب ضمن الدخل الشهري، فهل يندرج معلن عقاري ضمن هذه المصادر، وهل هناك ضرورة للإفصاح عن مبلغ هذا الدعم، سيقدم لكم موقع ثقفني تفاصيل وافية في هذا الشأن.

حساب المواطن تأثير التسجيل في معلن عقاري على الدعم

دائما ما يؤكد برنامج حساب المواطن على أهمية الإفصاح على إجمالي الدخل الشهري؛ وذلك لما له من أهمية كبيرة في استحقاق الدعم والصرف المنتظم بشكل شهري، وفي هذا الشأن ورد تساؤل هل يؤثر التسجيل في معلن عقاري على دعم حساب المواطن ؟ على الحساب الرسمي على تويتر، وقد أجابت خدمة المستفيدين بأنه لا يوجد تأثير على صرف دعم حساب المواطن جراء التسجيل في معلن عقاري، ومع ذلك لابد من الإفصاح عن الدخل الإضافي إن وجد، وأن الحصول على الدعم يتوقف على تطابق شروط الأهلية والاستحقاق، ولكي يعرف المستفيد قيمة الدعم يمكنه استخدام الحاسبة التقديرية.

شروط حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن من انطلاقه عن الاشتراطات والضوابط التي بمقتضى توافرها في المستخدم استحق الأهلية والدعم لشهري، نذكر منها:

الجنسية السعودية للمستفيدين، ولكن لا ينطبق ذلك الشرط على حاملي بطاقات التنقل، الزوج والزوجة غير السعوديين، ابن وابنة المواطنة.

الدقة في تسجيل البيانات في بوابة حساب المواطن.

عدم التواجد في دور الإيواء أو السجون.

الإفصاح عن إجمالي الدخل الشهري بما فيه الدخل الإضافي.

التسجيل في حساب المواطن

منذ الإعلان عن إطلاق برنامج حساب المواطن في 2017 لخدمة الأسر المحتاجة من محدودي ومتوسطي الدخل عن طريق تقديم الدعم المادي؛ حيث يصرف راتب شهري للمستحقين، وقد أتاح البرنامج التسجيل في البوابة الإلكترونية ca.gov.sa، وظل التسجيل مفتوح منذ ذلك الحين حتى دفعة مارس 2020، لذلك التسجيل في البوابة الإلكترونية https://ca.gov.sa غير متاح في الوقت الحالي، وفيما يتعلق بموعد فتح التسجيل ثانيةً، فقد أكدت خدمة المستفيدين أنه لا يوجد وقت محدد لفتح التسجيل في حساب المواطن، وأنه سيتم الإعلان رسميًا عند التسجيل جديد، لذلك يجب عدم الانصياع وراء الأخبار المضللة.